Sortie de trois morceaux rares d’Ozzy Osbourne pour marquer le 20e anniversaire de l’album « Down To Earth »

Ayant récemment célébré le 30e anniversaire de sa « Cesse de pleurer » album avec une version audio numérique étendue, Temple de la renommée du rock and roll intronisé et Grammychanteur et auteur-compositeur primé Ozzy Osbourne marquera un autre anniversaire de l’album ce mois-ci. Pour commémorer le 20e anniversaire de 2001 « Terre à terre », trois rares Ozzy des pistes – « Pas de place pour les anges », « Rêveur » (Version acoustique) et « Me passe à travers » (Version unique) — sortira le 15 octobre sur les plateformes numériques dans le cadre d’une édition numérique élargie du 20e anniversaire.

Le vendeur de platine « Terre à terre » était Ozzyhuitième album et atteint la 4e place du classement Billboard Top 200 aux États-Unis et la 19e place du classement des albums britanniques. Il a produit deux singles dans le Top 10 du classement US Hot Mainstream Rock Tracks : « Me passe à travers » et « Rêveur ». Enregistré à Los Angeles et produit par Tim Palmer, qui a co-écrit certaines des chansons de l’album avec Ozzy, les lecteurs de l’album incluent Ozzycollaborateur et guitariste de longue date de Zakk Wylde avec le bassiste Robert Trujillo (METALLIQUE) et batteur Mike Bordin (PLUS LA FOI).

Pierre roulante dit de l’album : « Ozzy Osbourne est l’homme le plus sentimental du métal – et assez fort pour le laisser transparaître ‘Me passe à travers’ et ‘Rêveur’, les deux meilleures chansons sur ‘Terre à terre’. Le premier est une action de grâces battante, Osbourneavoue qu’il ne ressemble en rien à ce que vous pensez et qu’il le serait encore moins sans ses fans… ‘Rêveur’ est Osbourne s’imaginant comme John Lennon: plaidant pour le calme et le sens sur piano, cordes et, à la fin, un ELO-style choeur… Il écrit et chante sur le fait de regarder dans l’abîme – pour que vous sachiez dans quelle direction courir. Il n’a jamais fait mieux. » Ailleurs, Amazon.com mentionné: « ‘Terre à terre’ fait preuve d’assez d’excentricité pour se divertir et se faire respecter. »

Comme annoncé précédemment, le mois dernier, Ozzyle sixième album solo de — le Top 10 (n°7) et quadruple platine « Cesse de pleurer » (Sony) — a été célébré avec un album audio numérique étendu et deux éditions spéciales — une version vinyle noir 2LP et une version vinyle spéciale jaune et rouge 2LP avec un livret spécialement créé (exclusivement sur www.towerrecords.com).

Le élargi « Terre à terre » la liste des pistes est la suivante :

01. Me fait passer



02. Face à l’enfer



03. Rêveur



04. Pas de solution de facilité



05. Que je n’ai jamais eu



06. Vous savez… (Partie 1)



07. Junkie



08. Manquer de temps



09. Illusion noire



dix. Vivant



11. Pouvez-vous les entendre?



12. Pas de place pour les anges **



13. Rêveur (Version acoustique) **



14. Me fait passer (Version Unique) **

** Auparavant indisponible pour le streaming

Crédit photo: Nitin Vadukul

