sortie des États-Unis d’Afghanistan ; Pourquoi les États-Unis ont-ils échoué ?

Le retrait des troupes militaires américaines à ce moment-là réitère le problème répétitif de l’occupation américaine des États – leur échec à établir un ordre administratif.

Md. Farijuddin Khan & Dr Aparaajita Pandey,

Bien que le retrait américain des troupes puisse être une source de préoccupation et d’inquiétude pour la plupart des gens, il ne doit certainement pas être considéré comme sans précédent. Alors que la décision de Biden de récupérer l’armée américaine a été justifiée sous prétexte d’avoir neutralisé la menace d’Al-Qaïda contre les États-Unis dans le contexte du 11 septembre, il est difficile d’ignorer que la présence américaine en Afghanistan n’était pas à l’origine décrit comme un ordre du jour à point unique.

Le penchant américain à être le signe avant-coureur de la démocratie pour les pays se termine souvent par un cycle de violence, le déracinement d’un cadre administratif établi, la dépendance à la présence américaine et leur retrait dans un chaos total. Les talibans ont commencé à se réinstaller en Afghanistan et le gouvernement afghan n’est pas prêt à relever le défi. Le retrait des troupes militaires américaines à ce moment-là réitère le problème répétitif de l’occupation américaine des États – leur échec à établir un ordre administratif.

DEVELOPPEMENTS récents

Selon de nouveaux rapports du Long War Journal basé aux États-Unis, les talibans se battent contre les forces afghanes pour des villes provinciales clés telles que Kandahar. Il écrase les forces nationales et la majorité des 34 capitales provinciales de l’Afghanistan tombe sous le contrôle des talibans. Ainsi, il ne fait aucun doute que l’Afghanistan est confronté à diverses menaces et à une forte possibilité de retour aux troubles politiques, économiques, sociaux et culturels/religieux qui étaient le principal point culminant du régime taliban. C’est ce que les États-Unis et leurs alliés ont essayé d’empêcher au cours des deux dernières décennies, c’est-à-dire empêcher l’Afghanistan de se replier sur l’état antérieur de conflits et de chaos. Malheureusement, après deux décennies, la construction d’un Afghanistan fort, démocratique, pacifique et résilient reste un rêve tiré par les cheveux.

La raison en est la façon dont les États-Unis gèrent le processus de paix en Afghanistan. Le processus de paix afghan dirigé par les États-Unis manquait d’attention et n’a pas pu atteindre ses objectifs. Encore une fois, la raison pourrait être largement attribuée à sa contradiction inhérente entre la prémisse sur laquelle l’invasion s’est produite et les résultats que les États-Unis ont connus au cours de ces près de 20 années d’occupation.

L’approche américaine de la consolidation de la paix en Afghanistan

L’approche de l’exercice de consolidation de la paix adoptée par les administrations successives à Washington suggère un processus de consolidation de la paix politique descendant par lequel une tentative a été faite pour transformer un Afghanistan chaotique déchiré par la guerre en un État démocratique pacifique et autonome. Cependant, à l’examen critique, il serait inexact d’affirmer que la contradiction découlant des objectifs de consolidation de la paix et de la prémisse de l’invasion de l’Afghanistan a été reconnue très tardivement par les États-Unis. les menaces qu’elle faisait peser sur les intérêts de sécurité américains étaient l’objectif principal de l’invasion et les objectifs de consolidation de la paix étaient de nature secondaire. Un examen critique des développements depuis l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 met en évidence certaines lacunes majeures.

Fuir

L’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 était une conséquence immédiate des attaques terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. En octobre de la même année, des milliers de soldats américains se sont retrouvés dans des régions reculées du pays d’Asie du Sud pour renverser le régime taliban de l’époque à Kaboul. Ce fut une victoire militaire rapide pour l’administration Bush et ses alliés occidentaux.

En mai 2003, le secrétaire à la Défense de l’époque, Donald Rumsfeld, a annoncé que la grande mission militaire américaine en Afghanistan était terminée car elle avait délogé le régime taliban. Les États-Unis ont commencé à détourner leur attention de l’Afghanistan vers l’Irak pour renverser le régime du président Saddam Hussein à Bagdad, laissant un Afghanistan déchiré par la guerre aux mains des Forces internationales d’assistance à la sécurité (ISAF) nouvellement formées par l’OTAN. Ce nouveau développement a coïncidé avec la baisse des déploiements de troupes américaines en Afghanistan au cours des deux années suivantes, puis une augmentation progressive jusqu’à ce que l’Afghanistan voit les plus hautes troupes américaines stationnées en 2011. Ainsi, l’invasion de l’Irak a eu un impact négatif sur l’Afghanistan comme le changement aidé à la résurgence des talibans en peu de temps. Entre 2008 et 2013, l’Afghanistan a connu une forte augmentation des attaques terroristes et de lourdes pertes parmi les troupes américaines et internationales.

Maintien de la continuité stratégique

L’invasion prématurée de l’Irak a été menée à la hâte avant même que la reconstruction d’après-guerre de l’Afghanistan ne commence complètement. Ainsi, les forces internationales de consolidation de la paix dirigées par les États-Unis ont été prises dans des tirs croisés internes. Ils étaient coincés dans les conflits civils, la violence ethnique et communautaire, la pauvreté, les luttes internes, les seigneurs de la guerre, l’insurrection en couches, l’instabilité, etc., qui étaient les caractéristiques communes de la politique et de la société afghanes depuis des décennies. Les attaques contre les troupes américaines et alliées en Afghanistan ont commencé à augmenter, tout comme les pertes de troupes. L’administration Bush a été surprise par le cycle de violence dont les troupes américaines ont été témoins et par la privation des droits humains fondamentaux dans le régime post-taliban.

L’administration Bush a été laissée à décider d’une stratégie concrète pour vaincre la résurgence des talibans et amener l’Afghanistan à un état de paix et de développement. Anticipant les pires violences et empêchant l’Afghanistan de sombrer dans une nouvelle instabilité, l’administration Obama a rapidement modifié ses tactiques pour gérer la spirale des conséquences négatives. En mars 2009, l’administration a adopté une stratégie globale axée sur deux objectifs à long terme : éliminer les restes d’unités d’Al-Qaïda d’Afghanistan et du Pakistan ; renverser l’élan acquis par les talibans; et, autonomiser les forces afghanes grâce à une formation avancée et au financement de ressources locales pour empêcher la chute du gouvernement afghan élu.

Le thème de la nouvelle stratégie « du militaire au civil », indiquant un rôle plus autonomisant pour les structures de pouvoir civiles, a été mis à l’épreuve. Cependant, l’administration Obama a été critiquée pour son incapacité à empêcher les attaques contre les forces américaines et sa nouvelle stratégie était simplement une continuation de la stratégie précédente de son prédécesseur. À la mi-2011, l’administration Obama a commencé à préparer une sortie d’Afghanistan pour sauver la face, justifiant que sa cible principale, Oussama ben Laden, avait été capturée et tuée dans une cachette en mai 2011 par les forces spéciales américaines.

Exclusion des Afghans

Il manquait aux stratégies adoptées par les administrations successives un changement fondamental d’attitude et d’action, passant d’une approche militariste de conquête et de domination à une approche plus acceptable de conciliation et de coopération. Cela ressortait clairement de son objectif déséquilibré de traquer les agents d’Al-Qaïda au niveau régional et de soutenir le gouvernement national et le moins a été fait pour protéger les Afghans vulnérables de l’insurrection, des privations, de la corruption, des conflits et de l’anarchie. Même sur le front politique, le modèle descendant dirigé par les États-Unis d’efforts négociés de consolidation de la paix est dépourvu de toute stratégie efficace pour permettre aux Afghans de régler les différends de manière organique et pacifique.

Des initiatives telles que le Plan d’action pour la paix, la justice et la réconciliation et la Commission pour la paix manquaient de clarté avec son objectif principal au niveau national. Ils étaient en partie concernés par les communautés afghanes locales-rurales telles que le conseil local des sages tribaux connus sous le nom de shuras et de jirgas. Le facteur permettant de résoudre leurs propres différends de manière durable, entraînant une paix et un développement durables, manquait.

La stratégie d’échec et de sortie

Il y avait une contradiction dans les efforts de consolidation de la paix menés par les États-Unis en Afghanistan depuis le début. L’invasion américaine de 2001 semble avoir commencé en partant du principe qu’une fois la menace d’al-Qaïda et des talibans écartée, la paix en Afghanistan s’accompagnerait naturellement de la démocratie à travers des représentants élus, la formation et le renforcement des infrastructures de développement au niveau national. La consolidation de la paix a toujours été un processus multilatéral impliquant de multiples parties prenantes et implique donc une coordination ascendante et horizontale des parties prenantes. Il ne s’agit donc jamais d’un processus unilatéral.

Le mantra stratégique américain des « Afghans parlant aux Afghans » consiste à faciliter les pourparlers de paix entre les dirigeants du gouvernement afghan, les dirigeants talibans et d’autres parties prenantes. La complexité du traitement des insécurités auxquelles le peuple afghan est confronté n’a pas été analysée et poursuivie dans le discours sur la consolidation de la paix, laissant ainsi les familles, les communautés et les tribus – le fondement de la société afghane – extrêmement vulnérables à la fragmentation, à la violence, à la pauvreté et aux conflits .

L’hypothèse selon laquelle un changement de régime apporterait la paix et la stabilité en Afghanistan s’avère fausse. L’Afghanistan est progressivement devenu un handicap pour les intérêts américains et, par conséquent, la stratégie de sortie est devenue la décision politique américaine la plus efficace depuis l’administration Obama. L’approche américaine de la consolidation de la paix manque d’exhaustivité, de clairvoyance et de l’élément fondamental d’une mentalité conciliante. L’approche américaine des interventions à l’étranger semble avoir été fondée sur des objectifs militaires à court terme sans évaluer aucun plan à long terme pour la reconstruction d’après-guerre. C’est la pierre angulaire des interventions américaines depuis la guerre du Vietnam.

(En savoir plus sur les auteurs : Md. Farijuddin Khan, professeur adjoint de sciences politiques et de politique internationale, Imphal College, Imphal. Dr Aparaajita Pandey, professeur adjoint au département de politique publique, Amity University. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique de Financial Express Online.)

