Sortie des jeux PlayStation VR en juin 2021 et au-delà

PlayStation VR devient de plus en plus une plate-forme plus grande, en particulier avec la sortie imminente de la PS5 VR. Mais peu importe où vous jouez à vos jeux VR, qu’ils soient sur PS4 ou PS5, vous vivrez une expérience incroyable. Avec PlayStation qui lance de nouveaux jeux presque tous les mois, il est difficile de ne pas être submergé par ce qui existe. Voici quelques-uns des jeux VR inédits qui devraient arriver sur PSVR dans les mois à venir. Nous sommes impatients d’ajouter quelques titres à notre meilleure liste de jeux PlayStation VR, et nous espérons que certains d’entre eux attireront également votre attention.

Sniper Elite VR

La série Sniper Elite est devenue l’une des séries de tir à la première personne les plus populaires du moment, et les joueurs peuvent désormais avoir la chance de découvrir le jeu en VR. Entièrement repensé à partir de zéro, Sniper Elite VR vise à conserver son authenticité et à offrir une toute nouvelle perspective sur les mécanismes de sniping et de furtivité.

Compatible avec le contrôleur de visée PlayStation VR, Sniper Elite VR vous permet de vivre une expérience de tireur d’élite plus réaliste. Recharger, viser et s’assurer que vous alignez le tir sont tous des aspects énormes du jeu, et le seront encore plus en réalité virtuelle. En plus de l’aspect libre de mouvement de Sniper Elite, vous pourrez installer votre camp n’importe où et éliminer les ennemis à votre guise.

Date de sortie: 8 juillet 2021

Vents et feuilles

Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus relaxant, gardez un œil sur Winds and Leaves. Votre objectif dans le jeu est de faire pousser de la végétation. Explorez l’environnement et vous débloquerez de nouveaux types d’améliorations de la flore et de l’équipement qui peuvent vous aider à faire pousser des plantes encore plus rapidement. Votre principal moyen de déplacement est une paire d’échasses, que les joueurs pourront sentir grâce aux manettes PS Move.

Le développeur a déclaré que Winds and Leaves était influencé par The Man Who Planted Trees, un vieux court métrage d’animation canadien-français des années 1980. Basé sur une nouvelle encore plus ancienne, il se concentre sur un homme qui passe toute sa vie à reboiser une vallée, complètement isolé des autres.

Date de sortie: 27 juillet 2021

Après la chute

Vous avez assez d’expériences post-apocalyptiques ? Eh bien, vous en avez un autre. Le développeur Vertigo Games (créateurs d’Arizona Sunshine) propose After the Fall sur PlayStation VR. Situé 20 ans après une épidémie virale causée par des drogues de synthèse, Los Angeles est infestée de ces soi-disant Snowbreed. En tant que survivant apparemment immunisé, vous serez chargé d’aider l’humanité à récupérer ce qui a été perdu.

After the Fall propose un monde partagé avec un gameplay transparent et coopératif, bien que vous puissiez le jouer en tant que loup solitaire si vous le souhaitez. Les joueurs exploreront des ruines des années 1980, fabriqueront et modifieront votre équipement et affronteront des hordes d’ennemis sauvages. Soyez prudent lorsque vous rencontrez un boss, car ces mastodontes sont extrêmement mortels.

Date de sortie: Été 2021

Fracture

Une action explosive et explosive vous attend dans Fracked, un titre VR à la première personne conçu exclusivement pour le casque Sony. Fracked revendique “des fusillades incessantes ‘run-and-cover’ avec du ski et de l’escalade libres et fluides”, selon son développeur. Vous êtes coincé à l’intérieur d’une installation de fracturation hydraulique sur une montagne éloignée et devez utiliser tout votre esprit et vos réflexes pour échapper à certains ennemis interdimensionnels. Ce titre tire pleinement parti des contrôleurs PS Move, vous mettant dans la peau réticente du héros.

Bien qu’il soit disponible pour PSVR sur PS4, il recevra également quelques améliorations PS5, bien que celles-ci ne soient pas encore entièrement détaillées. Tout ce que nous savons, c’est que les joueurs peuvent s’attendre à une amélioration des fréquences d’images, des temps de chargement et de la résolution. Et si cela ne suffit pas à vous intéresser, le développeur nDreams décrit Fracked comme “une version 2021 de Die Hard ou Cliffhanger” avec une satire de RoboCop pour faire bonne mesure.

Date de sortie: Été 2021

Arashi : Châteaux du Péché

Arashi: Castles of Sin est un prochain jeu de bac à sable d’action furtive qui met les joueurs dans la peau de Kenshiro, un shinobi d’élite et le dernier fils survivant de la noble maison Arashi. Dans vos aventures à travers le Japon féodal, les joueurs voyageront avec leur compagnon loup Haru alors que vous vous vengerez de leur destruction impitoyable et récupérerez les châteaux qui vous ont été pris pour de bon.

Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, les joueurs pourront également utiliser l’environnement. Chaque décision que vous prenez a du pouvoir ; vous pouvez choisir d’éliminer les ennemis furtivement ou par une confrontation frontale.

Date de sortie: Été 2021

Lieux déroutants

Puzzling Places est un jeu de puzzle 3D qui arrive sur PSVR. Si vous pensiez que les puzzles 2D ordinaires pouvaient être difficiles, attendez de regarder Puzzling Places. Il semble présenter de nombreux environnements et bâtiments, et c’est parce que le développeur a en fait été fondé “dans le but de rendre les lieux du monde réel explorables via la réalité virtuelle”. Une erreur dans sa photogrammétrie de numérisation 3D a provoqué l’enchevêtrement de certaines pièces et l’idée de Puzzling Places est née.

Selon le studio, chaque puzzle aura plusieurs variantes de difficulté, allant de 50 pièces à des centaines de pièces qui pourraient vous prendre quelques jours à assembler. Les fans traditionnels de puzzle boards devraient certainement vérifier cela.

Date de sortie: Hiver 2021

Je m’attends à ce que tu meures 2

Les fans de jeux de réflexion ont de quoi s’attendre dans I Expect You To Die 2. Préparez-vous pour une mission top secrète et utilisez toutes les tactiques d’espionnage de votre ceinture dans ce thriller à la James Bond. Et ai-je mentionné que vous disposiez également de pouvoirs de télékinésie ? Faites tout ce qu’il faut pour collecter les renseignements dont vous avez besoin ; essayez juste de ne pas mourir en le faisant.

I Expect You To Die 2 propose une histoire d’espionnage classique ainsi qu’un environnement immersif à explorer. Le premier jeu a généralement été bien accueilli par les critiques et les fans, donc cette suite a beaucoup à offrir. En ce qui me concerne, il y a toujours de la place pour plus de jeux de réflexion sur le marché.

Date de sortie: 2021

Chanson dans la fumée

Après avoir regardé la bande-annonce de Song in the Smoke, nous nous sommes beaucoup rappelé Far Cry Primal. La nature sauvage préhistorique exposée ici est une question de survie, vous obligeant à combattre des prédateurs mortels pour des ressources précieuses qui pourraient bien vous maintenir en vie. Fabriquez des armes, installez un campement et partez à la chasse pour votre prochain repas.

Song in the Smoke semble également avoir des éléments mystiques. Son message d’annonce sur le blog PlayStation mentionnait un arbre géant mystérieux auquel vous êtes obligé d’aller par des visions d’un chaman qui ne semble pas être de ce monde. Il y a certainement des mystères sous sa surface ici, et ils devraient être intéressants à découvrir.

Date de sortie: 2021

Foulée

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait Mirror’s Edge en réalité virtuelle ? Eh bien, c’est la chose la plus proche que vous pourriez obtenir. Puisque vous ne pouvez probablement pas faire de parkour dans la vraie vie, faites-le en toute sécurité avec la RV avec Stride. Il ne s’agit pas non plus exclusivement de parkour puisque vous devrez combattre des ennemis sur les toits de la métropole que vous transformez en jungle gym. Stride comportera un mode Arena, un mode Time Run et un mode Endless avec une génération de niveau infinie.

Si vous êtes sujet au mal des transports ou au vertige, ce n’est peut-être pas le meilleur jeu pour vous en VR. Cependant, si vous êtes à la recherche d’un rush et que vous voulez jouer à un jeu d’action rapide, Stride semble être un bon choix.

Date de sortie: 2021

Zénith

Les fans de JRPG peuvent s’attendre à ce que Zenith arrive sur PSVR. Ce MMO présente un monde ouvert coloré plein d’environnements magnifiques, de villes futuristes et de bêtes intimidantes. Le développeur décrit son combat à la première personne comme “hyper-immersif” et permet à quiconque de le saisir facilement.

Une partie du contenu multijoueur de Zenith comprend des boss mondiaux, des événements publics et des donjons où vous devrez donner le meilleur de vous-même si vous voulez relever les défis à venir. Dans un mouvement cool que je suis sûr que les joueurs apprécieront, les classes ne définissent pas votre rôle dans le jeu. Vous pouvez “Tanker en tant que mage d’essence ou soigner en tant que maître des lames”. Ceci étant un RPG, le choix vous appartient.

Date de sortie: 2021

Vagabond

Wanderer est un jeu d’action-aventure récemment annoncé qui se déroule dans une chronologie alternative où la nature a pris le dessus et où tout sur le monde a été inversé. Le jeu vous plonge au beau milieu de certains des moments les plus importants et les plus importants de l’histoire. Les joueurs peuvent incarner un groupe de personnages tristement célèbre, notamment visiter le laboratoire de Tesla pour l’aider à préparer sa machine électrique ou même remonter à 1969 et revivre le jour où les humains ont mis le pied sur la lune.

Les moments de Wanderer rendent hommage à des événements réels et les thèmes du jeu explorent des décors historiques, futuristes et même post-apocalyptiques tout en visitant divers moments de l’histoire depuis les années 1960.

Date de sortie: 2021

Puzzle Bobble 3D : Odyssée des vacances

Les développeurs de Creed: Rise to Glory et The Walking Dead Onslaught proposent un jeu très différent appelé Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey. Réalisé en collaboration avec Taito et pour célébrer le 35e anniversaire de Bub, le prochain jeu Puzzle Bobble sera lancé plus tard cette année et présente certains des designs brillants et vibrants et des personnages adorables pour lesquels la série est connue.

Cette fois-ci, les joueurs résoudront des énigmes Puzzle Bobble dans divers décors magnifiques, allant des plages pittoresques aux grandes vallées regorgeant d’arbres et de fleurs. Vous pourrez tordre et viser vos boules avec une précision exacte grâce au PSVR, et pouvez même charger des boules spéciales pour gagner des bonus qui changent la donne.

Date de sortie: 2021

Quel jeu VR attendez-vous avec impatience ?

Bien que les sorties aient ralenti avec la pandémie, il reste encore plusieurs jeux passionnants dans notre avenir, comme After the Fall et Song in the Smoke. After the Fall est l’un de ces jeux qui promet de faire avancer le genre VR et de nous montrer ce qui est possible dans un monde VR, et avec une vision très unique du monde post-apocalyptique également. Ceux-ci ont toujours une date de sortie générale de 2021, mais nous vous tiendrons au courant si cela change.

Bien que nous soyons tous ravis de la sortie de l’un de ces titres, il est peut-être temps de découvrir les prochains jeux PS4 et PS5 pendant que vous attendez que d’autres jeux arrivent sur votre casque.

