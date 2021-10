Sortie difficile pour le Barça et bon profit pour Madrid

15/10/2021 à 02:10 CEST

EUROLIGUE : AS Monaco vs Barça

Barcelone visite le tribunal d’un rival qui n’a jamais été mesuré dans sa longue carrière. Il s’agit d’un débutant en Euroligue comme l’AS Monaco, qui mercredi dernier a mis le Real Madrid dans les cordes après avoir réussi à franchir 25 points au Palacio de los Deportes. Heureusement pour les blancs, le sang n’a pas atteint la rivière, mais les garçons de la Principauté ont montré leurs lettres de noblesse avec un Mike James qui a quitté le jeu du jour avec un triple du milieu de terrain cherchant à tirer un coup franc.

Malgré ces événements, Barcelone part comme le premier favori pour sortir victorieux de leur visite en payant un quota [1.30]. Les Catalans s’attendent à un match où ils pourront se défaire un peu les cheveux après un duel très défensif contre l’Olympiakos et, par conséquent, nous recommandons de parier que le match verra plus de 155 points au tableau d’affichage à [1.88]. Le Barça est la meilleure équipe de buteurs de la compétition avec une moyenne de 85 buts.

EUROLIGUE : Real Madrid vs Panathinaïkos

De son côté, le Real Madrid reçoit un Panathinaikos qui arrive avec un bilan de 1-2 et qui perd de nombreux entiers à l’extérieur. Les Grecs ont remporté la victoire contre Baskonia mercredi, mais n’ont pas été en mesure de clôturer un match qu’ils avaient disputé. Nedovic est la principale star d’une équipe qui réussira à se qualifier pour les Play-Offs cette saison. Sans aucun doute, les verts sont loin d’être l’équipe qui a dominé le continent grâce à Obradovic.

Madrid le sait et essaiera de ne rien faire de stupide en payant sa victoire en plusieurs fois [1.10]. Après le drame contre Monaco, les garçons de Laso tenteront de sortir beaucoup plus conscients pour un match qui devrait être plus équilibré qu’il n’y paraît. Les Grecs ont imposé deux prolongations l’an dernier et l’Olympiakos a récemment battu Madrid. Nous pensons que recommander que le Panathinaikos perde de moins de 13 points est une bonne option pour [1.88]. Que personne n’oublie que Madrid aime faire des siestes pendant les matchs.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute l’Euroligue gratuitement sur le site et dans l’application Betfair juste en étant client. Vous avez à votre disposition le quatrième jour du meilleur basket du Vieux Continent. Profitons de la magie du basket.