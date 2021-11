Sortie du deuxième trailer de « Spider-Man No way home »

SpiderMan No way home sort la deuxième bande-annonce du film | Instagram

Enfin, Marvel Studios et Sony ont sorti le deuxième aperçu de « Spider-Man : No way home » et ont sans aucun doute réussi à surprendre suffisamment de fans de l’histoire, c’est même devenu une tendance rapidement sur divers réseaux sociaux.

Enfin et après une longue attente, merveille et Sony a révélé le deuxième bande annonce de « Spider-Man: No way home », qui a suscité des milliers de commentaires de fans qui ont bien sûr rapidement réagi via les réseaux sociaux.

Et c’est que, après plusieurs rumeurs sur l’intrigue et le « Spider verse », l’apparition de « Lagarto » dans le film a été confirmée et nous avons vu le nouveau look de « Electro » et « Green Goblin ».

Malheureusement, cependant, il n’y a pas eu d’apparition claire de Tobey Maguire et Andrew Garfiled, ce qui a bouleversé plusieurs personnes.

À travers divers comptes, principalement sur Twitter, certains utilisateurs présents au lancement ont partagé la première bande-annonce en direct, animée par Tom Holland.

Lors de l’événement organisé exclusivement à Los Angeles mardi soir, en prélude à la première officielle, Tom Holland a confirmé que le film aura l’union de trois univers, montrant « Dr. Octopus », d’Alfred Molina, mentionnant, lors de sa rencontre avec Spider-Man, qu’il n’est pas le vrai Peter Parker, en plus de dévoiler le nouveau costume « Green Goblin », de Willem Dafoe.

La bande-annonce ponctue une nouvelle fois l’intrigue de l’histoire, dans laquelle « Peter Parker » demande de l’aide au Dr Strange, afin que tout le monde oublie qu’il est Spider-Man.

Parmi les nouvelles scènes, l’interaction que « Dr. Octopus », apparemment enfermé dans une cellule de sécurité, a avec Peter dans lequel il interroge moqueusement son vrai nom.

En plus de présenter et de confirmer les nouveaux costumes « Spider-Man », la nouvelle bande-annonce partage des scènes d’action avec « Electro » et avec « MJ » (Zendaya) tombant dans le vide et avec « Peter » essayant de la sauver.

Via sa chaîne officielle sur YouTube, Sony Pictures a partagé la deuxième bande-annonce complète et en 10 minutes, elle a dépassé les deux millions de vues et elle a également été partagée sur les comptes officiels des réseaux sociaux.

A noter que le film « Spider-Man : No way home » sortira le 16 décembre dans les cinémas mexicains, un jour plus tôt qu’aux Etats-Unis et près de deux semaines plus tôt que dans les autres pays.

D’autre part, actuellement, le film « Eternals » est présenté en avant-première dans les salles de cinéma et « Shang-Chi » a atteint la célèbre plate-forme Disney +.