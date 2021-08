Sortie du disque Latin Soul Of Fania Records

Artisanat Latino annonce la sortie de It’s a Good, Good Feeling: The Latin Soul of Fania Records (The Singles), une toute nouvelle collection qui présente la production de Fania en matière de boogaloo et de musique soul latine. S’étendant sur 1965-1975, le coffret compile 89 singles d’artistes à succès tels que Ray Barretto, Joe Bataan, Bobby Valentín, Ralfi Pagan et Larry Harlow, ainsi que des raretés de 125th Street Candy Store, The Latinaires, The Harvey Averne Band, et Ali Baba, parmi tant d’autres.

La sortie est prévue pour le 8 octobre. It’s a Good, Good Feeling comprend quatre CD et un single de 7 pouces en prime, tous logés dans un livre à couverture rigide de 60 pages, avec de nombreuses nouvelles notes de pochette du coproducteur de la compilation et DJ Dean Rudland, comme ainsi que des photos et des éphémères des archives de Fania. Pour aider à planter le décor, un single de 7 pouces, qui rassemble des pistes promotionnelles vintage pour les émissions de radio de “Symphony” Sid Torin sur WEVD AM et FM de New York. Le célèbre DJ a été l’un des premiers champions de la musique latine et a contribué à populariser le genre dans les années 60. Mettant en vedette un son nouvellement remasterisé par l’ingénieur primé aux Grammy Awards, Paul Blakemore, It’s a Good, Good Feeling sera également disponible sur les plateformes numériques et de streaming, tandis qu’une édition vinyle abrégée en 2 LP de la compilation propose 28 coupes au choix et huit livret de -pages. Un pressage de collection couleur orange-crush (limité à 300 exemplaires) est à retrouver en exclusivité sur Fania.com.

Dans les années 60, un moment musical unique se préparait à New York, alors que de jeunes artistes latino-américains, dont beaucoup de deuxième génération, se sont retrouvés divisés entre la musique traditionnelle sur laquelle ils ont grandi et les sons émergents de la soul, du doo-wop , et R&B. Ils ont commencé à expérimenter dans les clubs, mélangeant des rythmes afro-cubains, du jazz latin et de la soul avec des paroles à prédominance anglaise. Le résultat était un nouveau genre délicieux avec un large attrait qui incarnait le creuset culturel de New York. Alors que le boogaloo et la soul latine étaient un engouement de courte durée (avec un pic à la fin des années 60 et au début des années 70), ils ont popularisé la musique latine en Amérique et ont établi la carrière de nombreux artistes internationalement appréciés.

Fania Records a été fondée juste avant l’essor du boogaloo en 1964 par le chef d’orchestre Johnny Pacheco et son avocat, Jerry Masucci. Au cours des prochaines années, Fania signera et nourrira une variété d’artistes émergents de la soul latine. Comme le souligne Rudland dans ses notes, “Fania n’a pas été le premier label à sortir de la soul latine, mais ils ont été essentiels à son ascension, en publiant des disques importants, et ses propriétaires ont clairement compris l’opportunité que cela permettait au jeune label de se développer rapidement.”

Parmi leurs premières signatures figuraient Willie Colón, Joe Bataan, Bobby Valentin et Ray Barretto : quatre étoiles montantes désireuses d’expérimenter leurs sons, et Fania leur a donné la liberté de le faire. Colón, qui est devenu l’un des artistes les plus célèbres du label, s’est rarement éloigné des styles traditionnels mais a offert une incursion dans la soul latine avec son premier single, “Willie Baby” (1967). Valentín, quant à lui, chevauchait la ligne stylistiquement, mais a marqué plusieurs succès boogaloo pour le label dès le début, dont les joyeux « Geronimo » et « Bad Breath » de 1967, ainsi que l’hymne « Use It Before You Lose It » (1968).

Barretto, qui s’était déjà établi – et le son boogaloo – avant de signer avec Fania, était connu pour des succès aussi fondamentaux que “El Watusi” de 1962. Une fois qu’il a rejoint le label en plein essor, cependant, il a enregistré l’un des albums les plus importants du genre, Acid (1968), qui a donné naissance à des singles aussi durables que “A Deeper Shade of Soul” et “Mercy, Mercy Baby”. La soul latine reflétait régulièrement les tensions politiques des années 60 et Barretto, en particulier, livrait souvent des messages socialement conscients dans ses chansons, y compris le funky «Together» (1969) et «Right On» (1971).

Bataan, quant à lui, a fait irruption sur la scène en 1967 avec une reprise de “Gypsy Woman” de The Impressions, la chanson titre de son premier album. Un an plus tard, il a suivi avec “Subway Joe”, qui, selon Rudland, est “le summum de la soul latine”, et a marqué un succès croisé R&B avec une reprise en deux parties de “It’s a Good Feeling” de Smokey Robinson & The Miracles. » (sous-titré « Riot » de Bataan). L’artiste a également rencontré un large succès avec des ballades pleines d’émotion comme “Sad Girl” et l’épopée “My Opera” (tous deux en 1969), ainsi qu’une reprise dramatique de “This Boy” des Beatles (1971).

Ralfi Pagan, qui a pris la route de la soul encore plus directement, a enregistré une multitude de tubes R&B en anglais et en espagnol, y compris des reprises sensuelles de “Make It with You” de Bread (1971) et “Up on the Roof” des Drifters (1973 ), ainsi que le rythmé « Wonderful Thing » (1974) et le réflexif « Just for a Little While » (1975).

L’homme derrière de nombreux succès de Pagan, ainsi que des chansons de Barretto, Bataan et des actes moins connus de Fania comme les Latinaires et Ronnie Marks, était le producteur, auteur-compositeur et musicien Harvey Averne. Alors qu’Averne n’était pas d’origine latine, il était profondément ancré dans la scène et a sorti plusieurs de ses propres albums et singles sous divers surnoms, y compris le swing “Make Out” (Harvey Averne + 9, 1967), “The Micro Mini » (Harvey Averne and Group Therapy, 1967) et « Accept Me » (The Harvey Averne Dozen, 1968).

Larry Harlow était un autre chef d’orchestre blanc qui a connu le succès sur le marché latin, signant avec Fania en 1965 et bénéficiant d’une longue et prolifique carrière avec le label. Alors que la majorité de son travail était plus traditionnel, il a livré plusieurs morceaux soul à la fin des années 60 avec son Orquesta Harlow, y compris des morceaux funky comme “Mess Around” et “That Groovy Shingaling” (tous deux de l’album El Exigente de 1967) ainsi qu’une reprise de 1968 de “Grazin’ in the Grass” de Hugh Masekela.

En plus de légendes telles que Louie Ramirez (présenté aux côtés de Bobby Marin comme « Ali Baba » dans cette compilation) et Mongo Santamaría, les Fania All Stars font également une apparition sur It’s a Good, Good Feeling. Le supergroupe, qui comprenait à l’époque Bataan, Valentín, Barretto, Ramirez et Colón, ainsi qu’une poignée d’invités spéciaux, a offert à Fania l’occasion de présenter sa talentueuse liste. Les deux morceaux ici (“Richie’s Bag” et “Red Garter Strut”) sont extraits de l’album live du groupe de 1969, Live at the Red Garter, Vol.2, et présentent la voix du grand Richie Ray.

Au milieu des années 70, la popularité du boogaloo avait largement cédé la place à la salsa et Fania est rapidement devenue un leader du genre. Alors que la salsa s’est finalement avérée être le style le plus durable, le succès du boogaloo et de la soul latine a contribué à ouvrir la voie à son attrait grand public. Entre-temps, de nombreux artistes qui ont connu la gloire avec les disques de soul latino-américain ont poursuivi une carrière florissante, notamment Ray Barretto, lauréat du NEA Jazz Master Award et intronisé au Temple de la renommée internationale de la musique latine, Joe Bataan, Bobby Valentín et Latin Grammy. Lauréat du prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière, Larry Harlow.

It’s A Good, Good Feeling: The Latin Soul Of Fania Records (The Singles) comprend les morceaux suivants :

