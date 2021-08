Sortie du manga New Horizons le mois prochain ⋆ 10z viral

Animal Crossing: Nouveaux Horizons obtient son premier roman graphique officiel, comme VIZ Media l’a détaillé le mois prochain Animal Crossing: New Horizons – Journal d’une île déserte.

Le livre, qui introduit la franchise emblématique de jeux vidéo dans le milieu du manga, verra Tom Nook et d’autres favoris des fans alors qu’ils s’aventurent dans des bouffonneries et des aventures hilarantes. Le roman graphique sortira le 14 septembre 2021 et coûtera 9,99 $. Il est écrit et dessiné par Kokonasu Rumba, originaire de Tokyo.

Le manga devrait également inclure un guide des animaux, afin que les fans puissent en savoir plus sur certains de leurs villageois préférés dans des bandes dessinées en surbrillance, ainsi qu’une section bonus spéciale de trucs et astuces de jeu, afin que les joueurs puissent apprendre à s’améliorer leur jeu dans le jeu vidéo aussi.

Animal Crossing: Nouveaux Horizons est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.