Sortie du premier livre autorisé sur les canneberges

L’éditeur irlandais Hot Press Books a annoncé qu’il publierait le premier livre autorisé sur Les canneberges intitulé, Pourquoi ne pouvons-nous pas? – L’histoire des canneberges.

Entièrement soutenu par The Cranberries et par la succession de Dolores O’Riordan, Why Can’t We? documente l’extraordinaire ascension du groupe à travers leurs tubes phares tels que “Linger” “Dreams” et leur succès mondial, “Zombi. “

Le livre à paraître, comprenant un format en édition limitée signé par les membres du groupe Noel Hogan, Mike Hogan et Fergal Lawler, et au nom de Dolores O’Riordan, par sa mère Eileen, est en pré-vente aujourd’hui.

Organisé par Stuart Clark, Pourquoi ne pouvons-nous pas ? sera publié par Hot Press Books en deux formats, la Deluxe Platinum Limited Edition ; et l’édition spéciale d’or.

Le livre raconte le succès remarquable du groupe et les aventures solo et projets parallèles de Dolores impliquant Noel jusqu’à son décès tragique le 15 janvier 2018 à Londres.

“Nous avons couvert chaque étape du voyage de The Cranberries – et de Dolores – dans Hot Press”, a déclaré le rédacteur en chef Niall Stokes. « Le magazine a toujours entretenu une relation de travail très étroite et personnelle avec l’équipe de The Cranberries. C’est fantastique que cela soit maintenant immortalisé dans Why Can’t We ?, avec le soutien total du groupe et de la succession de Dolores.

Publié pour la première fois en 1977, Hot Press a été au cœur de la croissance et du développement de la musique en Irlande. Hot Press continue de porter le drapeau de la musique irlandaise dans tous les genres via son édition imprimée mensuelle.

Après l’annonce du livre, Noel Hogan de The Cranberries a déclaré : « Stuart Clark a écrit le premier communiqué de presse que nous ayons jamais fait, comme The Cranberry Saw Us, donc ce sera formidable de voir son nom sur ce qui promet d’être un coup absolument brillant. -par le récit de l’incroyable aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués, il y a toutes ces années. Nous avons toujours eu une relation fantastique avec Hot Press, donc je pense que les fans vont vraiment apprécier de revivre tous les hauts, ainsi que la tristesse et la douleur, comme le raconte les pages du magazine.

Fergal Lawler ajoute : « Je pense que les fans vont adorer ‘Pourquoi ne pouvons-nous pas ?’ Stuart Clark et Hot Press étaient là depuis le tout début avec le groupe, et Dolores était une excellente interviewée. C’est une façon fantastique de se souvenir d’elle et de célébrer la musique qui a été l’œuvre de sa vie.

Pourquoi ne pouvons-nous pas? – L’histoire des canneberges est disponible en pré-commande.