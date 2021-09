Sortie du teaser d’ATL 2, TI de retour malgré les controverses

La semaine dernière, un teaser proposant une suite au film de 2006 ATL a pris les médias sociaux par surprise, mais beaucoup étaient confus de voir le rappeur TI inclus. Clifford “TI” Harris était parmi les stars de la comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte ATL il y a une décennie et demie, bien avant que les allégations d’abus sexuels systémiques ne fassent surface contre lui. Maintenant, les fans pensent qu’il devrait être séparé de toute reprise potentielle de son travail à l’écran.

ATL a été réalisé par Chris Robinson, qui a publié un teaser pour ATL 2: The Homecoming sur Instagram et Twitter la semaine dernière. La vidéo comprenait de nouvelles séquences, mais cela ne semblait pas être une annonce d’un projet terminé. Au lieu de cela, cela semblait être une proposition aux fans et aux studios, à la recherche de financement pour un projet que toutes les personnes impliquées étaient intéressées à poursuivre. Robinson a inclus le hashtag « Manifest » dans le message, indiquant qu’il « manifestait » ce projet dans la réalité. Les fans étaient divisés sur la question de savoir s’ils voulaient la suite tardive – en particulier avec TI impliqué.

« Vous pouvez tous garder ça ! » lire l’une des principales remarques sur Twitter. Un autre fan a ajouté: “Nous n’oublions pas cette allégation Clifford”, et un troisième a écrit: “Je ne peux pas parler pour tout le monde quand je dis cela, mais personne ne s’en soucie.”

ATL est vaguement basé sur l’expérience de Dallas Austin et Tionne “T-Box” Watkins du groupe R&B TLC qui ont grandi à Atlanta, en Géorgie. Il se concentre sur les artistes hip hop en herbe dans leur dernière année de lycée qui regardent la route intimidante qui les attend. Le casting comprenait également Lauren London, Evan Ross, Jackie Long, Big Boi, Mikelti Williamson, Keith David, Jason Weaver, Albert Daniels et Tasha Smith.

Le film a reçu des critiques généralement positives en son temps, avec un accent particulier sur la bande originale et certaines performances individuelles. Il est généralement considéré comme un classique culte parmi les fans de musique hip hop. Bien sûr, son association avec TI en fait une perspective beaucoup plus douteuse de nos jours.

TI a été accusé d’abus sexuels par plus de 30 femmes au moment d’écrire ces lignes et au moins un homme. Selon un rapport de NBC News, de nombreuses victimes ont affirmé que TI et sa femme avaient été “drogués de force, kidnappés, violés et intimidés” remontant à 2005. Tous deux ont nié ces allégations, et il n’est toujours pas clair si l’un des les allégations iront au tribunal. De nombreuses victimes présumées sont restées anonymes, affirmant qu’elles craignent des représailles pour avoir parlé.

Bien qu’il ne soit pas clair où les allégations iront légalement, TI a perdu beaucoup de confiance du public parmi les fans. On ne sait pas comment les téléspectateurs réagiraient à une suite d’ATL avec TI ces jours-ci.