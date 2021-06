Sortie du verrouillage: la feuille de route de Boris Johnson pour la liberté sera «retardée de deux semaines» | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ministres du Cabinet seraient de plus en plus pessimistes quant au fait que la date du 21 juin pour la fin des restrictions de verrouillage en Angleterre peut toujours se dérouler comme prévu, après avoir reçu hier un briefing pessimiste du médecin-chef Chris Whitty et du conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance. Une source du cabinet a déclaré au Times que tout retard pourrait être “entre deux semaines et un mois”. Le report permettrait à tous les plus de 50 ans d’être complètement vaccinés et laisserait suffisamment de temps pour que les jabs entrent en vigueur et prennent effet avant la levée des restrictions.

Plus à venir……