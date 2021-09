Sortie d’un documentaire exclusif sur le Bayern Munich sur Amazon Prime Video

Le 2 novembre, le monde se penchera sur la vie au Bayern Munich. Ce jour-là, Amazon Prime Video publiera le documentaire « FC Bayern — Behind the Legend ». Dans ce documentaire, l’histoire, le présent et l’avenir des géants bavarois sont présentés comme jamais auparavant.

Amazon publiera six épisodes qui seront tous disponibles sur le service de streaming en novembre. Ce documentaire donne aux fans un aperçu exclusif des coulisses alors que l’équipe de caméras suit l’équipe depuis l’été 2020, depuis le triplé. L’équipe de tournage a eu un accès exclusif aux réunions d’équipe, aux négociations au sein du conseil d’administration, aux réunions de direction, aux réunions de fans, ainsi qu’à des moments émotionnels sur le terrain.

« Nous sommes très heureux que la diffusion de ‘FC Bayern — Behind the Legend’ se rapproche. Dans ce documentaire, nos fans découvriront le club de plus près que jamais : c’est ainsi que cela fonctionne, c’est ainsi que fonctionne le FC Bayern, avec toutes ses caractéristiques et ses facettes. C’est une série approfondie pour nos supporters du monde entier, qui intéressera certainement aussi les fans de football qui ne le pensent normalement pas avec notre club », a déclaré Oliver Kahn à FCBayern.com.

Le documentaire regorgera certainement d’un excellent contenu étant donné que l’équipe de tournage a eu accès à plus de 2 000 heures de matériel après des centaines de jours de tournage et de tournage dans plus de 25 lieux différents. Ils avaient également des images de près de 150 interviews. Les fans ne se sentent pas seulement présents aux moments cruciaux de la saison 2020/2021, mais ils voient le club de manière plus personnelle que jamais.

Après l’année la plus réussie du Bayern, les fans ont un aperçu de la façon dont le club fait face à de nouveaux défis tels que COVID-19 et des changements drastiques de personnel avec les départs de plusieurs vétérans du club et la transition alors qu’Oliver Kahn est devenu le nouveau PDG et Julian Nagelsmann prend la place de Hansi Flick en tant que gestionnaire. Cette série devrait avoir des moments incroyables et être un incontournable pour tout fan du Bayern. Regarderez-vous « FC Bayern – Derrière la légende » ?