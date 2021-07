Sortie d’un nouveau documentaire sur le studio de George Martin à Montserrat

Une bande-annonce a été publiée pour le nouveau documentaire musical Under The Volcano, qui devrait raconter l’histoire de celui de George Martin célèbres studios AIR à Montserrat.

Réalisé par Gracie Otto (The Last Impresario) et produit par Cody Greenwood, le film retracera l’ascension et la chute du studio construit par Martin – souvent considéré comme le « cinquième Beatle » pour sa longue carrière de producteur du groupe – en 1979. Elton John, Duran Duran, et de nombreux autres actes célèbres de l’époque enregistrés au studio à son apogée.

Le petit studio du territoire britannique d’outre-mer dans les Caraïbes orientales était l’endroit où une série de succès emblématiques ont été enregistrés dans les années 80. Il a également servi de toile de fond à plusieurs événements majeurs de l’histoire de la musique, notamment la séparation de The Police, la réunion de Les pierres qui roulent et de Paul McCartney retour après le meurtre de John Lennon.

Under The Volcano propose des interviews de The Police, Mark Knopfler, Nick Rhodes, Midge Ure et plus, et sortira en numérique, DVD et Blu-ray le 26 juillet.

L’annonce du documentaire fait suite à un certain nombre de nouveaux projets du pays des Beatles. Le nouveau documentaire de Paul McCartney et Rick Rubin, McCartney 3, 2, 1 créé vendredi dernier sur HULU.

La nouvelle série trouve McCartney dans une longue conversation en tête-à-tête avec Rick Rubin. Comme le réalisateur de la série, Zachary Heinzerling, l’a dit à Rolling Stone dans un e-mail, Rubin est entré dans l’interview avec une liste de chansons dont il voulait discuter avec McCartney. McCartney, 3, 2, 1 proposera six épisodes et trouvera McCartney discutant avec Rubin de son travail avec les Beatles et les Wings, ainsi que de sa longue carrière solo.

« L’amour enfantin de Rick pour les Beatles et la capacité de Paul à se souvenir des décisions spécifiques prises en cours de route et des histoires derrière des questions telles que « Pourquoi avez-vous joué ce style de basse contre un autre ? » ou « D’où vient ce son ? » lève vraiment le rideau sur certaines de ces chansons qui sont si légendaires que nous ne pourrions jamais imaginer comment elles ont été créées », a déclaré Heinzerling.

