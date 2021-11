Sortie d’une nouvelle bande-annonce pour Doc On Phil Lynott, « Songs For While I’m Away »

Mince Lizzy’s La page YouTube officielle a publié une bande-annonce officielle de Phil Lynott – Songs For While I’m Away, un documentaire sur le légendaire chanteur décédé du groupe.

La bande-annonce présente des images d’archives et des témoignages de pairs sur le magnétisme de Lynott en tant qu’interprète et son génie en tant que musicien.

Le 5 novembre, Mercury Studios sortira Songs For While I’m Away, réalisé par Emer Reynolds.

Raconté à travers des entretiens avec des membres du groupe Thin Lizzy, des collègues, des membres de la famille et des anecdotes de l’homme lui-même, Songs For While I’m Away raconte l’histoire de Le voyage de Lynott d’un jeune homme noir vivant dans la classe ouvrière de Dublin dans les années 1950 à la plus grande rock star d’Irlande.

Le film se concentre sur certaines de ses chansons emblématiques, du succès initial de « Whiskey In The Jar » aux succès du milieu des années 1970 « Jailbreak », « Waiting For An Alibi » et une petite chanson intitulée « Les garçons sont de retour en ville. » Ce dernier a atteint le numéro 1 en Irlande, le numéro 10 au Royaume-Uni et est devenu un succès aux États-Unis et au Canada, propulsant Thin Lizzy au rang de superstar internationale. Il reste un hymne déterminant dans l’histoire du rock’n’roll. En tant qu’auteur-compositeur et poète, Lynott a infusé ses racines dans ces chansons, créant des récits auxquels les fans du monde entier pourraient s’identifier.

Allant plus loin, Songs For While I’m Away retrace également la vie de Lynott au-delà du rock ‘n’ roll, en tant que père, mari, fils et ami. Le film présente des conversations avec l’épouse de Phil Caroline Taraskevics et ses filles Sarah Lynott et Catherine Lynott, ainsi qu’avec les membres de Thin Lizzy Scott Gorham (guitariste), Eric Bell (guitariste), Darren Wharton (claviériste) et Midge Ure (guitariste de Thin Lizzy et Ultravox).

En outre, Huey Lewis, James Hetfield (Métallique), Adam Clayton (U2), Brush Shiels (Sid Row), Terry O’Neill (le premier manager de Thin Lizzy), Suzi Quatro et d’autres sont interviewés dans le film, offrant une vision claire et large de sa vie et de son héritage.

