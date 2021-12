Sortie en avant-première du film tant attendu

The Batman : Ils sortent un nouvel aperçu du film tant attendu

Ils ont récemment publié un nouveau avancement de « The Batman », qui a sans aucun doute rendu fou ses millions de fans plus qu’enthousiastes par ce film.

« La chauve-souris et le chat » est le nouveau regard sur le film qui promet de montrer le Batman le plus sombre, et jamais vu auparavant.

Après de petits fragments libérés tout au long de ces deux années depuis qu’il a été annoncé Robert Pattinson En tant que nouveau Batman de DC, l’attente est enfin terminée.

Et c’est enfin que la bande-annonce du film « The Batman » est sortie et sans aucun doute Pattinson a l’air incroyable dans son costume de justicier, avec un corps en acier, rendant justice à ses prédécesseurs Ben Affleck et Christian Bale.

A noter que la bande-annonce nous surprend au premier regard avec un couple amour-haine explosif : « La Chauve-Souris et le Chat » -la chauve-souris et le chat- comme le mentionne Selina Kyle, « Catwoman », interprétée par Zoë Kravitz.

Apparemment, « Catwoman » causera des problèmes à notre héros, car il ne sait pas si elle est une amie ou une ennemie, ce qui ne peut être nié, c’est l’incroyable attirance physique entre Bruce et Selina.

De plus, Bruce Wayne doit démontrer à travers son alter ego qu’il fait plus pour Gotham City que le public ne le croit, comme on peut le voir dans la vidéo.

C’est ainsi que le protagoniste doit repenser à quel point sa propre famille était impliquée dans la corruption de sa ville tout en enquêtant sur une série d’aswslnatos.

Au casting du film se trouve Paul Dano dans le rôle du « Riddler », qui au début de la vidéo peut être vu compliquer la vie des protagonistes avec des énigmes auxquelles le super-héros donne une seule réponse : « Justice, la réponse est justice » .

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il mettra également en vedette Colin Farrell dans le rôle de « Penguin », John Turuturro en tant que chef du crime « Carmine Falcone » et Jeffrey Wright en tant que « Commissaire Gordon ».

Entre secrets, méchants aussi aimés que détestés et beaucoup d’action, Matt Reeves, réalisateur du film et de films comme « Cloverfield » et « Planet of the Apes », promet un Batman plus sombre jamais vu qui devra affronter ses propres démons.

Il convient de mentionner que « The Batman » sera présenté en exclusivité le 4 mars 2022 et sera entièrement publié plus tard sur la célèbre plateforme HBO Max.