Sortie et retrait du NPS : maintenant, vérification instantanée du compte bancaire pour garantir le crédit en temps opportun du montant sur le compte bancaire de l’abonné du système national de retraite

Règles de sortie et de retrait du système national de retraite : l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a introduit la vérification instantanée du compte bancaire par le biais de la méthode du penny drop pour garantir le crédit en temps opportun du montant sur le compte bancaire du bénéficiaire éligible lors de la sortie / du retrait du NPS Compte.

Selon le régulateur, la vérification du compte bancaire de l’instance par penny drop protégera les intérêts des abonnés avec un crédit de montant en temps opportun. Il résoudra également la question du retour des envois de fonds et fournira une diligence raisonnable supplémentaire pour identifier le bénéficiaire légitime.

PFRDA a noté plusieurs cas dans lesquels le montant du retrait des souscripteurs n’a pas pu être crédité sur son compte de banque d’épargne (SBA) pour plusieurs raisons telles qu’un numéro de compte/type de compte invalide, un code IFSC invalide/mauvais, une incompatibilité de nom, un compte dormant/gelé, un compte fermé, etc

En raison de transactions infructueuses, les montants destinés aux abonnés restent auprès de Trustee Bank jusqu’à ce que le numéro de compte correct leur soit obtenu. Pour surmonter ce problème, la PFRDA a demandé aux agences de notation de crédit d’adopter la vérification instantanée des comptes bancaires.

« Afin de résoudre le problème du retour des envois de fonds, de protéger les intérêts des souscripteurs avec un crédit de montant en temps opportun et pour une diligence raisonnable supplémentaire pour identifier le bénéficiaire légitime, la vérification instantanée du compte bancaire par« penny drop » serait adoptée par les agences de notation de crédit, par intégrant leur système informatique et leur cadre de sortie avec les prestataires de services Fin-tech », a déclaré le régulateur dans une circulaire du 20 juillet 2021.

La PFRDA a en outre déclaré que grâce au processus de « permis de paiement », les agences de notation vérifieraient le statut actif de la SBA et feraient correspondre le nom du numéro de compte bancaire avec le nom du PRAN (numéro de compte de retraite permanent) ou selon les documents soumis.

Comment la vérification instantanée du compte bancaire fonctionnera-t-elle ?

“La validité du compte est vérifiée en effectuant une” transaction test “en déposant un montant spécifié dans le SBA du bénéficiaire et en faisant correspondre le nom sur la base de la réponse de la goutte”, indique la circulaire.

Selon le régulateur, le penny drop peut se produire lors du traitement de la demande de sortie/retrait par un abonné.

La réponse « Succès » ou « Échec » serait fournie par le fournisseur de services en fonction de la validation de la vérification du nom du numéro SBA conformément aux dossiers de l’ARC.

« Si les détails du compte bancaire et d’autres détails ne sont pas corrects, le numéro de compte alternatif ou des pièces justificatives supplémentaires doivent être soumis pour la mise à jour des enregistrements. En cas d’échec du penny drop au moment du traitement, l’agent nodal/POP/abonnés sera informé de corriger le numéro de compte bancaire et de soumettre à nouveau la demande afin que leur demande de retrait puisse être traitée dans un délai limité. Les agences de notation de crédit peuvent également utiliser le processus « penny drop » pour l’enregistrement des entités dans la mesure du possible », a déclaré PFRDA.

Le régulateur a également déclaré que les agences de notation devraient alerter l’abonné de ne pas modifier/fermer le compte bancaire existant une fois la demande de sortie/retrait capturée et jusqu’au moment où elle est autorisée par le bureau nodal/POP et le montant crédité sur le compte.

