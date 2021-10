Sortie inévitable, alors qu’Ancelotti convainc le Real Madrid de piller Tottenham

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a accepté de rectifier une « erreur » de transfert et sanctionnera un raid à Tottenham à la demande de Carlo Ancelotti, selon un rapport.

Les Spurs ont connu des montagnes russes d’émotions jusqu’à présent cette saison. Ils se sont assis au sommet de la table de la Premier League après trois matches avant qu’une forme lamentable ne les voit chuter librement au milieu de la table. Après une humiliante défaite 3-1 face à son rival amer Arsenal, Tottenham ont rebondi avec des victoires consécutives contre Aston Villa et Newcastle.

Un joueur qui a joué chaque minute de sa campagne de championnat jusqu’à présent est Sergio Reguilon.

L’Espagnol de 24 ans est le choix n°1 incontesté de Nuno Espirito Santo à l’arrière gauche. Cependant, un rapport récent a indiqué l’ancien club du Real Madrid envisageait d’activer sa clause de rachat précédemment négociée.

Maintenant, Sport Witness (citant El Nacional) a fourni une mise à jour sur la situation qui rend la lecture sombre pour Nuno et co.

Premièrement, ils confirment la présence d’une clause de rachat dans le contrat de Reguilon, tout en révélant qu’elle n’entrera en vigueur que l’été prochain. Le chiffre auquel Los Blancos peut signer à nouveau l’arrière latéral est estimé à 40 millions d’euros.

Les Spurs seront donc en sécurité dans la fenêtre de janvier, mais le patron du Real Ancelotti a poussé pour un coup estival. L’article indique qu’Ancelotti a « demandé la signature de Reguilon » et Perez a soutenu son manager.

Perez est décrit comme considérant la vente de Reguilon comme une « erreur ». L’arrière latéral a été vendu pendant le mandat de l’ancien manager Zinedine Zidane.

Le grand patron du Real a donc accepté la demande d’Ancelotti et s’apprête à re-signer le joueur, selon le rapport.

Si Tottenham cherchait à vendre Reguilon en janvier avant l’activation de sa clause de rachat l’été prochain, le Real Madrid aurait toujours le premier refus. Bien que compte tenu de son importance pour Nuno ce terme, ce scénario semble extrêmement improbable.

Le média espagnol spécule que Reguilon aura « déjà dit oui » à un retour dans son pays d’origine. Selon eux, sa sortie de Tottenham n’est « qu’une question de temps ».

Nuno insiste sur le retour de l’importance de Bergwijn

Pendant ce temps, Nuno a nommé une longue liste d’attributs passionnants que ses rangs avant auront désormais après avoir confirmé qu’un attaquant « unique » débutera jeudi en Europa Conference League.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Bergwijn d’affronter Vitesse – une équipe contre laquelle il s’était souvent heurté au PSV Eindhoven – Nuno a admis : « Non, je n’en ai pas parlé avec Stevie.

«Je parle juste avec Stevie pour se préparer car il revient d’une période difficile où il était absent, et c’est une bonne opportunité pour lui de devenir plus affûté, de devenir plus rapide et plus fort. Parce que nous avons besoin de Stevie dans notre avenir.

« Stevie a très, très bien commencé la saison. Malheureusement, il s’est blessé dans l’équipe nationale et depuis lors, il a de nouveau lutté.

« Mais maintenant qu’il revient, comme je vous l’ai déjà dit, il s’agit de le rendre plus en forme, plus fort, plus rapide parce que c’est un joueur très talentueux. Joueur très talentueux. Unique au sein de notre équipe.

« Il a des choses qui peuvent vraiment nous aider. Il est fantastique en 1v1, offensif, il est rapide, il nous donne de la vitesse. Il nous donne… Nous avons besoin de Stevie. Je me répète : nous avons besoin de Stevie. Il va commencer le jeu. Il va jouer. Il se sent bien. Alors jouons bien avec Stevie.

