Sortie maintenant: Dual Souls: The Last Bearer apporte une action tactique inspirée des combattants de rue pour basculer

Disponible en ce moment même sur Nintendo Switch, Dual Souls : The Last Bearer, un jeu de combat en 2D inspiré des classiques du genre.

Il est apparu sur le Switch eShop la semaine dernière avec peu de fanfare, en partie grâce à l’absence de la mise à jour de téléchargement hebdomadaire habituelle de Nintendo. Le jeu, développé par Galip Kartoğlu et publié par Stun Games, propose une sélection de combattants uniques, chacun avec ses propres styles et mouvements, ainsi qu’un accent mis sur les combats tactiques – vous ne ferez pas que marteler chaque bouton aussi vite que vous peut ici.

Galip nous dit que le jeu mélange les mécanismes de plusieurs succès de combat bien-aimés tels que Guilty Gear, combattant de rue 3et Samurai Shodown, et que les joueurs peuvent profiter d’une variété de modes solo et en ligne, y compris Combo Challenges, Arcade, Combo-Maker, le mode RPG de survie (Journey), les lobbies en ligne, les matchs classés, et plus encore. Voici une longue liste de fonctionnalités :

* Rollback Net-Code.

* Créez et personnalisez votre combattant avec le mode « Voyage ».

* Défiez des joueurs du monde entier avec le mode « Net-play ».

* Apprenez les mécanismes de jeu avec « Tutorial Lessons ».

* Accédez à la fin et à l’histoire de chaque personnage avec le mode « Arcade ».

* 11 combattants (+ Plus avec des mises à jour régulières) chacun avec des capacités uniques. Les personnages incluent un guerrier ottoman brandissant une dague qui excelle dans les attaques par gifles ; un kunai géant chevauchant un ninja ; un chaman kazakh qui utilise des esprits pour attaquer et maudire ses adversaires ; une demi-bête avec son animal de compagnie qui aide à créer des schémas d’attaque combinés ; un chevalier templier qui résiste et contrecarre les attaques de l’adversaire.

* Commandes faciles à utiliser avec une configuration adaptée à tout le monde.

* Modes de jeu multiples – Mode Arcade, Mode Histoire, Net-play, Versus Play, Tutoriels, Combo Challenges et Mode Journey (mode survie/personnalisation).

* Fonctionnalités tactiques – Améliorez votre style de jeu et créez vos propres combos avec des fonctionnalités telles que « Block » et « Counter Block » (similaire à « Parry » dans les jeux SF3), « Recovery » et « Power Recovery » (similaire à Roman Cancels dans GG jeux), « Chaos Break » (similaire à Burst dans les jeux GG) et « Limit Break ».

* Détruisez vos adversaires avec style – Débloquez la puissance des mouvements de chaos stratégiques en sélectionnant un mouvement de chaos de type « bleu » au début de chaque combat.

* Terminez votre adversaire avec une méthode spécifique au personnage lorsqu’il est en mauvaise santé et que vous êtes sur la manche gagnante.