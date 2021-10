Sortie maintenant: le nouveau combat de fossés ‘Sheepo’ de Metroidvania pour la collecte de créatures mignonnes

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Comme promis vers la fin du mois dernier, Sheepo a été lancé sur le Nintendo Switch eShop aujourd’hui.

Si vous avez manqué cette annonce initiale, Sheepo propose une alternative au genre Metroidvania en sacrifiant le combat et en se concentrant plutôt sur l’exploration et la préservation des créatures. Vous incarnez le titulaire Sheepo, un mouton extraterrestre métamorphe (comme vous le faites), qui doit explorer la planète inexplorée Cebron et collecter des échantillons de ses espèces vivantes.

Avec chaque œuf que vous collectez, vous gagnerez la capacité de vous transformer en cette créature au contact, ce qui vous aidera à son tour à explorer les régions les plus profondes de la planète – en creusant, en volant et en vous téléportant à travers une série de niveaux interconnectés, remplis de paysages luxuriants, sanctuaires cachés et vieilles ruines, et habitants étranges avec leurs propres histoires à raconter. Parviendrez-vous à sauver les créatures et les habitants de Cebron avant que son étoile ne détruise la planète ?

Présenté comme un Metroidvania pacifiste dans son communiqué de presse, le jeu peut être récupéré sur l’eShop pour 10,99 $ / 10,99 € / 9,89 £. Si vous êtes intéressé, nous vous laissons cette liste de fonctionnalités pratique :

– Le jeu de plateforme Pacifist Metroidvania : dans une version charmante et unique du genre, Sheepo ne contient aucun combat en tant que tel – vous capturez ces créatures pour les conserver !

– Plate-forme serrée avec des commandes soyeuses. Incarnez à la fois Sheepo et la variété de créatures avec lesquelles vous entrez en contact. Le gameplay reste frais car vous apprenez constamment les mouvements de chaque créature !

– Traversez un paysage tentaculaire avec des tonnes de pièces et de personnages cachés. Explorez d’anciennes mines, un centre commercial abandonné, des forêts luxuriantes, le système d’égout crasseux et bien plus encore.

– 75+ plumes cachées à collecter (la monnaie de la planète), qui peuvent être dépensées dans le dernier magasin restant dans DeadMall.

– Gameplay non linéaire. Au fur et à mesure que vous explorez, découvrez des œufs et obtenez plus de transformations. Le monde de Sheepo s’ouvre rapidement pour vous permettre de créer votre propre itinéraire -Rencontrez les habitants et découvrez ce qui se passe sur la planète Cebron.

– Une esthétique chaleureuse et mignonne, ainsi qu’une bande-son fantaisiste pour vous accompagner dans vos aventures.

– Disponible en anglais, allemand, français, chinois traditionnel et japonais