Sortie maintenant: Marvel’s Guardians Of The Galaxy: la version cloud est sortie, mais essayez d’abord la démo

Il est juste de dire que de nombreux propriétaires de Switch ne sont pas encore convaincus de la valeur et de la viabilité des «versions cloud» des jeux multiplateformes haut de gamme. Parfois, la technologie peut être étonnamment bonne, mais s’il y a des problèmes de connexion de votre côté ou – en fait – sur le serveur hôte, les jeux deviennent rapidement injouables.

La dernière version majeure pour essayer une version cloud sur Switch est Les Gardiens de la Galaxie de Marvel, qui est maintenant disponible sur l’eShop. Vous pouvez l’acheter directement, bien sûr, mais il est fortement conseillé de télécharger d’abord la démo pour tester votre connexion et décider si vous êtes satisfait du service. Dans ce cas, il semble vous déposer au milieu d’une première section du jeu, clairement conçue pour vous permettre de courir et de voir comment cela fonctionne.

Nous avons essayé deux fois la première partie de la démo, sur ce qui est généralement une connexion domestique très rapide, et les résultats ont été un peu décevants. La première fois, il s’est carrément figé après 30 secondes avant d’afficher une notification indiquant qu’il tentait de se connecter. Nous avons ensuite rechargé et joué sans erreur de connexion, mais la qualité de l’image était modeste avec des saccades et un décalage d’entrée notable.

Dans tous les cas, si cela vous intéresse – ou si vous êtes simplement curieux – la démo est un petit téléchargement, vous pouvez donc l’essayer et nous faire savoir comment vous vous en sortez dans les commentaires.