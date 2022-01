Sortie maintenant: ‘Racing Karts’ propose des courses en écran partagé sur Switch pour moins de 5 $

Avouons-le, il faudra quelque chose d’assez spécial pour prendre la couronne de Mario Kart 8 Deluxe comme le meilleur coureur de kart sur Switch, mais si vous cherchez quelque chose à l’extrémité nettement moins chère de l’échelle, Racing Karts vient de dériver sur le eShop.

Disponible pour seulement 4,99 $ / 4,49 £, le jeu propose trois modes (Arcade, Championnat et Contre-la-montre), cinq pistes, des karts personnalisables et un mode multijoueur en écran partagé pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs locaux. Sa liste eShop note que le jeu est « facile à apprendre mais difficile à maîtriser », avec des dérives et des boosts nécessaires pour maximiser votre vitesse sur chaque circuit.

Voici une sélection de captures d’écran :

Si vous êtes d’humeur à en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre liste des meilleurs coureurs de karting disponibles sur Switch, et assurez-vous de nous faire part de vos réflexions sur Racing Karts dans les commentaires ci-dessous.