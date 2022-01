Sortie maintenant: Radirgy Swag libère une action verticale Shoot ‘Em Up sur le commutateur

Image : jeux de répartition

Plus de deux ans après l’arrivée de sa version japonaise sur Switch, le jeu de tir vertical de RS34, Radirgy Swag, a enfin vu une sortie occidentale avec la version numérique du jeu en ligne sur l’eShop hier.

La dernière entrée de la série Radirgy, ce jeu de tir d’arcade coloré a une tournure unique sous la forme de navires de joueur évolutifs qui utilisent des attaques à l’épée aux côtés du tir laser habituel, favorisant des attaques rapprochées et personnelles sur les vaisseaux ennemis que vous devrez détruire dans pour gagner de l’XP et élever votre niveau.

Dispatch Games, l’éditeur assiégé qui gère la sortie occidentale du jeu, est depuis longtemps entre promesses et silence radio total concernant les sorties et a déjà vanté une version physique. Il n’y a pas eu d’autres informations à ce sujet, nous devrons donc attendre et voir comment les choses évoluent.

En attendant, voici un peu plus d’informations sur ce que vous pouvez attendre de Radirgy Swag, ainsi que quelques captures d’écran de l’action du jeu de tir à défilement :

Faites un petit voyage sur la lune ! Profitez du jeu de tir d’ondes radio avec une touche de culture pop japonaise. Radirgy Swag est un jeu de tir unique avec des mécanismes de jeu qui peuvent être appréciés par des joueurs de tous niveaux. Les avions de Radirgy Swag ne sont pas seulement équipés d’armes à feu, mais vous pouvez également détruire les ennemis avec votre épée. Cette fonctionnalité vous permet d’attaquer vos ennemis sous différents angles. Utilisez votre bouclier ou remplissez votre jauge Absonet pour vous donner une invincibilité temporaire contre vos ennemis. Maîtrisez les techniques offensives et défensives pour conquérir votre mission.

Radirgy Swag est maintenant disponible sur le Switch eShop et vous coûtera 19,99 $ / 14,99 £ / 16,99 €.

