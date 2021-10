Sortie maintenant: Youtubers Life 2 apporte la création de contenu et des stars en ligne célèbres pour changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Youtubers Life 2, le dernier simulateur de création de chaînes et de création de contenu de Raiser Games et UPLAY Online, est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Sans surprise, publié comme une suite de l’original Youtubers Life, cette nouvelle version a des joueurs jouant le rôle d’une star émergente en ligne à NewTube City. Là, vous devrez garder un œil sur toutes les dernières tendances (c’est donc de la planche, non ?), avant de créer du contenu et de regarder les likes et les abonnés arriver.

Il ne s’agit pas uniquement de YouTube, car vous pouvez également concevoir votre propre maison et votre propre avatar, nouer des relations avec d’autres citoyens et devenir un pionnier dans toute la ville. Vous pouvez également collaborer avec des stars YouTube réelles telles que PewDiePie, Rubius, InoxTag, GermanLetsPlay, LaurenzSide, WillyRex, Crainer et plus encore. Voici une liste de fonctionnalités :

– Recherchez les nouvelles tendances et choisissez les meilleurs clichés pour enregistrer vos vidéos sur NewTube, diffuser sur Glitch ou prendre des photos sur InstaLife. Créez votre propre contenu pour atteindre de nouveaux records et gagner des millions d’abonnés.

– Explorez chaque recoin de NewTube City avec des magasins dédiés et des tendances en évolution. Chaque jour vous mène à une aventure pour découvrir ce qui se passe, vous devrez donc découvrir si le meilleur contenu à capturer est dans un centre de loisirs, ou un salon du jeu, ou même une histoire cachée de quelqu’un que vous ne connaissez pas encore . – Votre drone mis à jour vous sert de partenaire d’aventure pour enregistrer du contenu où vous le souhaitez, et il vous donne des conseils sur votre chemin vers la gloire. Vous pouvez lui donner un nouveau look et de nouvelles fonctions, de la vision nocturne aux mises à niveau de mémoire et aux diffusions en direct, en gagnant un avantage lors de la création de contenu contre vos rivaux. – Avatar et maison personnalisables pour libérer la créativité et concevoir la configuration la plus adaptée. Grandir en tant que YouTuber et collaborer avec de nouveaux amis vous offrira plus d’options parmi lesquelles choisir, vous permettant d’être le créateur de contenu que vous avez toujours voulu être.

Vous trouverez le jeu qui vous attend sur l’eShop aujourd’hui pour 39,99 $ / 34,99 £. Faites-nous savoir si vous affronterez nos propres Alex, Zion et Jon pour créer la meilleure chaîne YouTube de Nintendo – ils seront difficiles à battre.