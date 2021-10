Sorties de jeux en novembre : prochains titres sortis ce mois-ci

Novembre frappe à la porte et apporte du contenu de jeu passionnant dans son sac, bien que techniquement, il soit un peu tôt pour Noël. Heureusement, il n’est jamais trop tôt pour danser et vous pouvez montrer vos meilleurs mouvements dans la dernière édition de Just Dance. Si cela ne vous réchauffe pas assez, nous pouvons vous proposer des tirs et des explosions avec Call of Duty : Vanguard et Battlefield 2042.

Les fans de sport ne seront pas en reste car Football Manager 2022 se profile à l’horizon. Cela nous amène à un autre classique dans un autre genre – Forza Horizon 5, qui vous permet de parcourir le pittoresque Mexique.

Les personnes qui préfèrent les histoires sombres et mystérieuses peuvent essayer Shin Megami Tensei 5 ou bien se mettre dans la peau du détective le plus célèbre de Sherlock Holmes Chapter One.

« (function() {var sc = document.createElement(« script »), scCnter = document.getElementById(« container-sdp-voltax-player-01evcfkb10bw5a3nky-0728 »), done = false;sc.src = mm_video_data.endpointUrl + « /01evcfkb10bw5a3nky.js »;sc.onload = sc.onreadystatechange = function() {if(!done && (!this.readyState || this.readyState == « loaded » | | this.readyState == « complete »)) {sdpVoltax[« 01evcfkb10bw5a3nky-0728 »].initializePlayer( {« id »: »01fk3nhrwn1yh0n4wtds », »playlist_id »: » », »player_id »: »01evcfkb10bw5a3nky », »type »: »vidéo » , »image »: »https:\/\/images2.minutemediacdn.com\/image\/upload\/video\/thumbnail\/mmplus \/01fk3nhrwn1yh0n4wtds\/01fk3nhrwn1yh0n4wtds-52674c89404d97d805c1638121c96b46.jpg », »container_id »: »01evcfkb10bw5a3nky-0728″});done = true; sc.onload = sc.onreadystatechange = null; }};scCnter.appendChild(sc);})(); »var sdpVoltax = window.sdpVoltax || []; sdpVoltax[« 01evcfkb10bw5a3nky-0728 »] = sdpVoltaxPlayerHandler().start(« 01evcfkb10bw5a3nky-0728 »);

Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl et Final Fantasy 14 Endwalker n’ont pas besoin de beaucoup d’introduction. Et si vous n’aimez pas le broyage des MMO ou les monstres de dessins animés mignons, que diriez-vous d’élever des dinosaures dans Jurassic World Evolution 2 ?