Sorties de jeux vidéo en janvier 2022, dont Pokemon et Rainbow Six

Janvier 2022 lance la nouvelle année de sorties de jeux vidéo et les plus gros titres à venir sont Rainbow Six Extraction et Pokemon Legends Arceus.

Cette année promet d’être incroyable pour les joueurs, quelle que soit la plate-forme. Février et mars sont particulièrement chargés car il y a une multitude de titres incroyables tels que Sifu, Horizon Forbidden West, Elden Ring et Grand Theft Auto 5 édition nouvelle génération.

Alors que février et mars mettront à sac nos portefeuilles, il est également possible que vous dépensiez pas mal de dosh en janvier également.

Sorties de jeux vidéo en janvier 2022

Vous trouverez ci-dessous une liste des sorties de jeux vidéo pour janvier 2022 :

Deep Rock Galactic (PS5, PS4, PS Plus) – 4 janvier Monster Hunter Rise (PC) – 12 janvier The Anacrusis (PC, Xbox One, Series X/S) – 13 janvier God Of War (PC) – 14 janvier Rainbow Six Extraction (PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, PC) – 20 janvier Windjammers 2 (PS5, PS4, Xbox One, Series X/S, PC) – 20 janvier Baby Storm (Switch) – 21 janvier Hidden Deep ( PC) – 24 janvier Reverie Knights Tactics (PC) – 25 janvier La diplomatie n’est pas une option (PC – 26 janvier Royaume des morts (PC) – 26 janvier Rugby 22 (PS5, PS4, Xbox One, série X/S, PC) ) – 27 janvier Circuit Superstars (PS4, PS5) – 27 janvier Pokémon Legends Arceus (Switch) – 28 janvier Collection Uncharted Legacy of Thieves (PS5, PC) – 28 janvier

Les plus grands jeux vidéo de janvier 2022

Les plus gros nouveaux jeux vidéo qui sortiront en janvier 2022 sont Rainbow Six Extraction et Pokemon Legends Arceus.

Cependant, loin des nouveaux titres, il existe également des ports / mises à niveau passionnants avec God of War, Monster Hunter Rise et Uncharted Legacy of Thieves Collection pour PC. Ce sont trois titres fantastiques que la communauté PC peut acheter.

Bien que les poids lourds soient perceptibles, les gens ne devraient pas non plus dormir sur des jeux tels que Windjammers 2, qui est un titre multijoueur amusant avec un art 2D magnifique.

Notre objectif avec Extraction est d'être la nouvelle référence en matière de tireurs tactiques coopératifs. Rejoignez-nous le 20 janvier, alors que nous nous unissons pour affronter la plus grande terreur de la Team Rainbow à ce jour.

Bonus de précommande

Vous pouvez obtenir des bonus de précommande pour Rainbow Six Extraction et Pokemon Legends Arceus en les achetant à l’avance.

Vous trouverez ci-dessous les éditions et les bonus de Rainbow Six (via le magasin PSN) :

Édition standard – 44,99 £ :

Édition de luxe – 49,99 £ :

Pack Orbital Decay Pack REACT Strike Pack Obscura Pack Noxious Touch

Rainbow Six Extraction sera également gratuit à partir du 20 janvier sur Xbox et PC via Game Pass. Vous pourrez également l’obtenir gratuitement sur PC en vous abonnant à Ubisoft Plus.

En ce qui concerne Pokemon Legends Arceus, il existe des objets physiques intéressants que vous pouvez obtenir sur différents marchés. L’achat dans la boutique Pokemon vous offre une jolie peluche Arceus tandis que la pré-commande auprès de GAME vous offre une figurine Arceus et un étui Steelbook.

Vous pouvez également acheter sur Amazon pour obtenir une cartouche à billes.

