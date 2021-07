Sorties de Netflix, HBO Max et autres plateformes pour la fin

Netflix, HBO Max et d’autres plateformes en avant-première pour la fin | Instagram

A cette occasion, nous vous ferons savoir quelles sont les premières Netflix, Première vidéo, HBO Max et Disney + pour ce week-end, alors continuez à lire pour ne manquer aucune nouvelle dans le plates-formes numérique.

Sans aucun doute, c’est le moment idéal pour faire du pop-corn et profiter des nouvelles productions qui arrivent ce week-end.

Cela peut vous intéresser: Connaissez les premières de Netflix pour aujourd’hui le 23 juillet 2021

Comme chaque semaine, les plateformes de diffusion Ils nous apportent du contenu nouveau et assez frais, donc si vous n’avez pas de plans, vous n’avez qu’à vous mettre à l’aise et profiter des séries, films et documentaires qui arrivent pour ce week-end.

De plus, rester à la maison est l’un des plans parfaits pour ces vacances d’été, car le virus est toujours dans le monde et nous devons prendre soin de nous et des autres.

Sans plus tarder, nous vous présentons les premières des différentes plateformes de divertissement :

1

Netflix

La deuxième saison arrive sur cette célèbre plateforme Ciel rouge, une série qui suit la vie de trois femmes qui, après un malheureux coup du sort, fuient tourmentées de leur passé dans une maison close en tentant d’échapper à un proxénète et ses sbires.

Une autre production qui arrive est Maîtres de l’Univers : Révélation, une série animée qui reprend les histoires non résolues de la série télévisée originale de 1983 He-Man and the Masters of the Universe.

Ils arrivent Ancré Oui La dernière lettre d’amour. Le premier suit deux millennials cherchant sans but un financement en ligne pour une plateforme de justice sociale. Le deuxième film raconte la vie d’une journaliste qui trouve une précieuse collection de lettres d’amour et décide de percer le mystère tout en vivant sa propre histoire d’amour.

Les films qui nous ont fait : Saison 2. Un travail sur les personnes derrière les films inoubliables qui ont marqué un avant et un après dans le monde du cinéma.

2

Vidéo principale

Prime Video présente la première de Secousse, une comédie qui suit une femme garde du corps ayant beaucoup de mal à contrôler sa colère destructrice, qui, pour essayer de se contrôler, utilise un gilet avec des électrodes qui lui donnent des décharges électriques chaque fois que sa colère devient incontrôlable.

Son ciel bleu, Un film d’animation : Akane vit dans sa ville natale en prenant soin de sa petite sœur Aoi depuis la mort de ses parents il y a des années.

Un jour, son ex-petit ami, Shinnosuke, revient en ville pour se produire lors d’un festival de musique.

La série Eux C’est une autre production que vous ne pouvez pas manquer. Cela suit la vie d’une famille noire qui quitte la Caroline du Nord pour un quartier blanc de Los Angeles en 1953, où leur maison devient le point zéro pour les forces malveillantes.

3

Disney+

Double risque, qui suit un homme fortuné et endetté qui disparaît mystérieusement et la justice accuse sa femme qui fut la dernière à être avec lui.

Jouer avec les requins est une autre option pour voir cette fin. Un documentaire qui suit la trajectoire de Valerie Taylor, une plongeuse qui, de championne de chasse sous-marine, devient protectrice de ces animaux aquatiques.

Les astronomes antiques est une production où vous pouvez apprendre comment les civilisations anciennes ont construit des monuments emblématiques qui s’alignent avec le soleil le même jour.

4

HBO Max

Pour samedi, cette plateforme amène à Principe, un film qui suit un agent anonyme de la CIA, connu sous le nom de « The Protagonist », qui participe à une opération secrète SWAT dans un opéra de Kiev (Ukraine).