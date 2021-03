Sorties de télévision choquantes

Toutes les bonnes choses doivent prendre fin, même en ce qui concerne la télévision. Au fil des ans, de nombreuses stars de la télévision ont soudainement quitté leurs rôles – certaines choisissant de quitter un rôle célèbre dans le passé.

En septembre 2020, Anna Faris lui a annoncé qu’elle quittait CBS ‘ Maman après avoir joué le rôle du personnage principal de la série pendant sept saisons.

«Les sept dernières années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière», a-t-elle déclaré dans un communiqué à l’époque. «Je suis tellement reconnaissant Mandrin [Lorre], les écrivains et mes formidables camarades de casting pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. Alors que mon parcours en tant que Christy est arrivé à sa fin, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et j’encouragerai ma famille télévisuelle.

Faris n’a jamais révélé la raison de sa sortie, et bien que son personnage ait été radié, la série a souffert; après quelques mois, Maman a annoncé que la saison 8 – la première sans Faris – serait la dernière.

Nina Dobrev a également choqué les fans en 2015, annonçant qu’elle ne reviendrait pas à The Vampire Diaries après la fin de la saison 6. Elle a expliqué plus tard à Bazar de Harper que le plan était pour elle de partir après six saisons. «Si quoi que ce soit, le fait que [leaving] m’a terrifié m’a conduit encore plus, »le Filles finales a déclaré l’actrice en 2017. «J’avais besoin de ressentir cette peur de« Oh, mon Dieu, et si je ne trouvais plus jamais un emploi? Cela m’a simplement donné envie de travailler cinq fois plus dur pour m’assurer que cela ne se produise pas.

Dobrev, comme de nombreux acteurs qui quittent les émissions à succès, est finalement revenu, apparaissant dans la finale de la série du drame CW en mars 2017. «Je suis ravi de mettre fin à cette émission comme nous l’avions toujours prévu – avec Nina de retour pour nous aider à dire au revoir », showrunner Julie Plec dit à l’époque.

