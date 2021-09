Sorties d’octobre 2021

Amazon Prime Video : Sorties pour octobre 2021

A cette occasion, nous vous ferons connaître toutes les premières du Plate-forme d’Amazon Prime Video pour octobre 2021 prochain, alors continuez à lire pour découvrir toutes les actualités du mois d’Halloween.

Le redémarrage de ‘Je sais ce que vous avez fait l’été dernier’ et ‘GEO Beyond the limit’, sont quelques-uns des premières Plus anticipé.

Sans aucun doute, octobre C’est généralement un mois important pour les premières d’Amazon et en général de toutes les plateformes de streaming.

Et c’est qu’avec l’été qui s’est déjà terminé, les grandes sorties des mois d’automne reviennent, alignant les panneaux d’affichage pour Noël.

Et comme d’habitude, les avant-premières de la célèbre plateforme Amazon regorgent également de grands noms.

La plate-forme arrive en octobre avec certaines de ses versions les plus puissantes, en particulier avec l’arrivée de The Green Knight, qui devient l’un des noms les plus attendus de toute la liste des versions d’Amazon.

Toutes les premières d’Amazon Prime Video en octobre :

1

Films

Bingo Hell (Bienvenue au Blumhouse), sorti le 1er octobre. Black as Night (Bienvenue au Blumhouse), sorti le 1er octobre. Mothers (Welcome to the Blumhouse), sorti le 8 octobre. The Manor (Bienvenue au Blumhouse), sorti le 8 octobre. The Green Knight, sorti le 28 octobre. Silk Road: Caught in the Dark Web, sorti le 1er octobre. Un loup-garou parmi nous, sorti le 9 octobre. Men In Black: International, sorti le 9 octobre. Rocketman, sorti le 9 octobre. Ad Astra, sortie le 10 octobre. L’homme invisible, sorti le 10 octobre. Infini, sorti le 22 octobre. 2

Séries

Je sais ce que tu as fait l’été dernier, sorti le 15 octobre. Motherland: Fort Salem Saison 2, première le 17 octobre. Maradona: Blessed Dream, première le 29 octobre. 3

Documentaires

Je m’appelle Pauli Murray, sorti le 1er octobre. GEO Beyond the Limit, première le 15 octobre. Justin Bieber : Our World ouvre le 1er octobre.