Sorties OTT pour avril 2021: The Big Bull, Ajeeb Dastans, The Disciple et plus

Même si plusieurs producteurs ont reporté leur sortie en salle en raison du nombre croissant de cas de coronavirus, les plates-formes OTT continueront de sortir une foule de séries Web et de films passionnants au mois d’avril. Alors même que plusieurs films à gros prix attendent que les cas de coronavirus descendent pour la sortie de leurs films en salles, de nombreux films à petit budget et expérimentaux ont placé leurs espoirs sur les plates-formes OTT. Voici la liste de la majorité des nouvelles séries web et films qui sortiront ce mois-ci sur les plateformes OTT.

Le grand jour: Collection 2 sur Netflix

La suite de la série Web à succès Netflix The Big Day va commencer à être diffusée à partir du 7 avril. La série qui a raconté la grandeur des grands mariages indiens avec un total de six mariages dans sa première saison arrive avec sa deuxième saison. Si la bande-annonce de The Big Day: Collection 2 est quelque chose à faire, les mariages présentés dans la saison 2 vont emmener le public dans un voyage plus excitant et divertissant que la saison précédente.

Ajeeb Daastans sur Netflix

Dirigé par quatre réalisateurs – Kayoze Irani, Shashank Khaitan, Raj Mehta et Neeraj Ghaywan – Ajeeb Daastans est un recueil de quatre histoires différentes. La série, en plus d’être dirigée par certaines des meilleures actrices indiennes telles que Shefali Shah, Konkona Sen Sharma, Aditi Rao Hydari, Nushrratt Bharuccha et Fatima Sana Shaikh, a également été produite par le plus grand studio de production dirigé par Karan Johar. Les quatre histoires exploreront différentes émotions et thèmes tels que la jalousie, les préjugés, le droit et la toxicité. La série commencera à être diffusée à partir du 16 avril sur Netflix.

Le disciple sur Netflix

Chaitanya Tamhane a réalisé The Disciple, qui a remporté plusieurs prix lors de festivals internationaux du film et d’autres festivals nationaux de cinéma, est enfin diffusé pour un public plus large sur Netflix. Dirigé par l’acteur principal Aditya Modak, le film retrace le voyage du protagoniste central alors qu’il subit le voyage d’apprentissage de la musique auprès des piliers de la musique classique. Le film dépeint également la vieille tradition Guru-Shishya d’une manière réaliste. Le film a déjà remporté le prestigieux prix FIPRESCI et a été présenté en première au 77e Festival du Film de Venise. Le film sera diffusé sur Netflix à partir du 30 avril.

Joji sur Amazon Prime Video

Basé sur la tragédie de Macbeth, le favori de tous les temps, William Shakespeare, le drame policier Joji devrait captiver le public au fur et à mesure que le drame se déroule. Réalisé par Dileesh Pothan, le film aura l’acteur Fahadh Faasil comme acteur principal qui est un décrocheur en ingénierie et un échec aux yeux de son père. Outre Faasil, le film aura également des acteurs comme Sunny PN, Baburaj, Shammi Thilakan, Alistar Alex, Unnimaya Prasad et Basil Joseph, entre autres. Joji sera diffusé à partir du 7 avril.

Bonjour Charlie sur Amazon Prime Video

Hello Charlie qui a été produit par l’acteur-réalisateur Farhan Akhtar, Hello Charlie est présenté comme une comédie familiale qui fera rire son public par terre. Le thème central du film est le transport d’un gorille de Diu à Mumbai. La comédie est dirigée par un groupe d’acteurs expérimentés du genre, dont Jackie Shroff, Rajpal Yadav entre autres. Le rôle principal du film est joué par Aadar Jain. Le film sera diffusé sur Amazon Prime Video à partir du 9 avril.

Le gros taureau sur Disney + Hotstar

Dirigé par l’acteur Abhishek Bachchan, le Big Bull raconte l’histoire du courtier Harshad Mehta des années 1990 qui a pris d’assaut le marché boursier par ses transactions intelligentes mais déloyales. Ce n’est pas la première fois que l’histoire de chiffons à la richesse de Harshad Mehta est adaptée sur grand écran. «Scam 1992: The Harshad Mehta Story», qui est sorti il ​​y a quelques mois à peine en tant que websérie a conquis le cœur du public et des critiques. Le Big Bull devra donc non seulement présenter un récit serré qui attire le public mais aussi sera invariablement comparé à Scam 1992. Le film sort le 8 avril sur Disney + Hotstar.

