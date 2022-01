Sorties sur Netflix, Disney +, HBO Max pour janvier 2022

Rebelde revient sur Three Kings Day, une nouvelle version de la telenovela Rebelde Way qui a conquis le public il y a 20 ans.

Nous avons aussi Occasional Love, Saison 2 : Quand Elsa s’accroche à son ex, ses meilleurs amis embauchent secrètement un gigolo pour l’aider à se remettre sur pied.

Ozark revient, avec sa troisième course : un conseiller financier traîne sa famille de Chicago au Missouri en mission pour blanchir 500 millions de dollars en cinq ans pour apaiser un baron de la drogue.

Et le début le plus attendu est celui de Fair: The darkest light, créé par l’auteur d’Elite et qui nous raconte l’histoire de deux sœurs dans une ville où plus de 20 cadavres sont apparus et font face à une nouvelle réalité après avoir découvert que ses parents participé à un rituel à l’issue fatale.

Côté cinéma, nous avons le Netflix original d’El páramo : Siglo XIX. Une famille qui vit dans l’isolement reçoit la visite d’un être maléfique qui se nourrit de peur, et le jeune Diego cherchera un moyen de sauver sa mère de la bête et de lui-même.

Mère / Android : Dans un monde post-apocalyptique secoué par une violente rébellion androïde, une jeune femme enceinte et son petit ami cherchent désespérément un endroit sûr.

Le comédien : Un comédien trouve un nouveau sens à sa vie lorsque son meilleur ami lui demande d’être son donneur de sperme… et il rencontre une fille qui se connecte avec le cosmos.

Munich à la veille de la guerre : lors de la conférence tendue de Munich en 1938, deux anciens amis au service de gouvernements en guerre deviennent des espions pour tenter de révéler un secret nazi.

Jouez à la maison : l’entraîneur suspendu de la NFL USA, Sean Payton, espère retrouver son fils qui entraîne sa malheureuse équipe de jeunes footballeurs dans cette comédie familiale basée sur une histoire vraie.