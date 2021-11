Sorties sur Netflix, HBO et Amazon Prime du 5 au 7 novembre

Netflix, HBO et Amazon Prime : premières du week-end | Instagram

Aujourd’hui, nous allons vous montrer toutes les premières que le plates-formes de Netflix, HBO et Amazon prime ils apportent pour leurs abonnés, alors continuez à lire pour découvrir toutes les nouvelles de ce week-end.

A noter que parmi les plus attendus de ce premier week-end de novembre figure le documentaire sans friction ‘Un film policier’.

Enfin, le week-end a commencé et le meilleur de tous, c’est qu’il l’a fait du bon pied, depuis ce vendredi 5 novembre, la troisième saison de Narc0s: Mexico a été créée, qui, en plus de beaucoup de drame et d’action, a dans le cadre de son casting au chanteur portoricain Bad Bunny.

D’autre part, le documentaire acclamé intitulé Un film policier s’est positionné comme l’un des plus attendus pour manipuler les limites de la fiction pour enquêter sur la corruption dans la police mexicaine à travers les histoires de deux policiers.

De même, la série animée Arcane a suscité de grandes attentes concernant sa première, car l’histoire raconte la discorde qui sépare les villes jumelles de Piltover et Zaun.

Dans ce conflit, deux sœurs s’affronteront dans une guerre féroce entre technologies magiques et convictions opposées.

Alors que la plate-forme HBO Max a maintenu son modèle de premier épisode hebdomadaire à succès, vous pourrez donc profiter ce week-end de nouveaux épisodes d’Aquaman: King of Atlantis et Doom Patrol, entre autres contenus.

1

Netflix

Plus la chute sera dure / Maintenant disponible

Confidential Field: America’s Secret Nazis / Maintenant disponible

Comme c’est dur l’amour ! / Maintenant disponible

Big Mouth saison 5 / Maintenant disponible

Narcqs: Mexico Saison 3 / Maintenant disponible

Un film policier / Maintenant disponible

Arcane / 6 novembre

2

HBO Max

El Gran Pastelero Bake Off: Celebrity México – chapitre 6 / Maintenant disponible

Doom Patrol Saison 3 – Épisode 9 / Maintenant disponible

Aquaman: King of Atlantis – Chapitre 4 / Maintenant disponible

Gossip Girl – Chapitre 8 / Disponible maintenant

Batwoman Saison 3 – Épisode 3 / Maintenant disponible

3

Vidéo d’Amazon

Un homme nommé Scott / Disponible maintenant