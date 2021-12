Sortir avec les Beatles dans Get Back

À mi-chemin du deuxième épisode de The Beatles: Get Back – le plus long des trois, à près de trois heures – Michael Lindsay-Hogg, qui a tourné la séquence originale en 1969, parle aux Beatles du film dans lequel ils sont actuellement. Le groupe est assis dans un studio d’enregistrement de fortune sur une scène de cinéma. « Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il n’y a pas encore d’histoire », leur dit Lindsay-Hogg. Il filme depuis une semaine et demie environ, et la plupart de ce qu’il a, ce sont des gars qui jouent à la guitare et chantent des paroles à moitié formées, ainsi que des combats internes. Les plans ont changé plusieurs fois. Ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer à la fin.

Ici, de ce côté de l’écran, nous le savons, puisque tout cela s’est passé il y a plus de 50 ans. Le groupe n’est qu’à quelques mois de la dernière fois qu’ils ont joué ensemble en tant que Beatles. Vous pouvez regarder ce film – la saga tentaculaire de Peter Jackson de huit heures et trois épisodes à la volée conçue à partir de 60 heures de séquences de Lindsay-Hogg – avec cette histoire à l’esprit, en retournant diverses théories de fans dans votre esprit, regarder les visages à la recherche d’indices, scruter les minuties.

Mais je dois avouer que c’est au moins aussi amusant, et peut-être plus, de simplement se détendre et accepter l’invitation de son genre. The Beatles: Get Back est, en fin de compte, le film parfait pour se retrouver.

Les Beatles traînent beaucoup dans Get Back, et nous aussi.Disney

Certains critiques ont tendance à traiter les documentaires sur les musiciens (rockumentaires, si vous voulez) comme s’ils étaient tous un grand sous-genre, des ruminations musicales sur l’histoire du groupe ou de l’interprète, un petit régal pour les fans. Mais s’il y a de la justice dans le monde – un grand si, mais je garde espoir – 2021 mettra fin à cette habitude. Au moins quatre des films de non-fiction les plus discutés de l’année portent sur des musiciens, et ils prennent tous des formes distinctes : Summer of Soul est un documentaire de concert épique qui fonctionne comme la cristallisation d’un moment culturel charnière ; The Velvet Underground adopte une approche légèrement avant-gardiste du portrait d’un groupe ; Écouter Kenny G frise parfois la satire douce pour explorer une grande idée.

Mais Get Back s’intègre le mieux dans le genre du « film de rencontre », un terme généralement attribué au cinéaste Quentin Tarantino, qui l’a décrit comme le genre de film où « vous traînez tellement avec les personnages qu’ils deviennent en fait vos amis ». Les films Hangout, dit-il, ont tendance à durer longtemps précisément parce qu’il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu’un et l’aimer. Pensez à Dazed and Confused, ou The Big Lebowski, ou Tout le monde en veut !!

Et c’est exactement ce qu’est Get Back, comme l’ont noté quelques critiques. C’est un documentaire rock, réalisé par Jackson à partir d’images tournées par Lindsay-Hogg pour le documentaire de 81 minutes Let It Be en 1970, sur la réalisation de l’album du même nom. Get Back met son nez dans le processus de travail du groupe (et tire son titre du titre de travail de Let It Be). Jackson a qualifié Get Back de « documentaire sur un documentaire », et il n’a pas tort. Tourné entièrement en janvier 1969, le film donne parfois l’impression qu’il vise à générer une agitation ludique chez ceux d’entre nous qui aiment avoir un plan, s’y tenir et respecter nos délais – quelque chose que le groupe continue d’échouer à mesure que les délais glissent. (Pauvre Paul exaspéré et moi semblons partager cette qualité.)

De longues histoires tourbillonnantes sur une session d’enregistrement remplie de conflits – Let It Be était le dernier album studio du groupe, sorti un mois après leur séparation officielle – sont en partie soutenues, en partie réfutées par le film. Il y a des bagarres (combats britanniques polis) et des tensions, et aussi beaucoup de rires et de camaraderie et de plaisanteries généralement amusantes. La plupart du temps, nous ne faisons que regarder John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr – et leurs divers producteurs et collaborateurs et petites amies et copains – faire tout un tas de musique, très rapidement, tandis qu’une équipe de tournage survole.

Une session d’enregistrement avec les Beatles dans Get Back.Disney

L’objectif initial du groupe est d’écrire, d’arranger et de répéter 14 chansons en un peu plus de deux semaines, puis de les interpréter en direct à la télévision après des années à ne pas jouer du tout en direct. Mais les choses deviennent compliquées; George quitte brièvement le groupe; ils changent d’emplacement après avoir lutté pour travailler sur une scène sonore caverneuse et reconstruire l’équipement d’enregistrement lorsque de mystérieux retours apparaissent. Tout est très autonome, juste les gars et leurs proches collaborateurs, jusqu’à la dernière heure environ. Ensuite, ils se retrouvent dans leurs propres studios, aboutissant à cette célèbre performance sur le toit du 30 janvier 1969, à laquelle Jackson élargit son objectif éditorial pour inclure des images d’interviews d’hommes dans la rue avec des gens qui sont soit ravis, soit agacé par la musique émanant du bâtiment.

En tant que fan occasionnel des Beatles – j’ai écouté les albums, je possède ce gros coffret remasterisé, mais je ne touche pas aux anecdotes et aux éphémères et je n’ai pas d’opinion sur Yoko Ono – je me suis d’abord retrouvé anxieux regarder Get Back, surtout après avoir réalisé combien de temps cela prendrait pour terminer. Les documentaires rock m’ont entraîné à suivre l’arc, à comprendre la musique à travers la structure habituelle – la montée et la chute et la montée à nouveau d’un groupe influent.

Bientôt, cependant, les plaisirs de Get Back ont ​​commencé à faire surface. Je suis invité à être un de leurs potes, perché tranquillement sur un ampli, à les écouter déconner. John et Paul se font des voix amusantes pendant qu’ils élaborent les paroles de « Two of Us ». Ringo s’endort sur une chaise à proximité. George arrive avec une chanson qu’il a écrite en regardant une émission de la BBC où les gens valsent. (C’est « I Me Mine. ») Dans une accalmie, le groupe commence à jouer des extraits de chansons d’Elvis ou de Bob Dylan ou de Ray Charles. Ils font de petites discussions sur les gros titres du journal ou des blagues sur des personnes célèbres à la télévision. C’est très sinueux, et aussi étrangement apaisant.

De ce perchoir, je commence à remarquer des choses sur les Beatles que je n’avais jamais eu à remarquer auparavant – principalement, pour être honnête, à quel point ils sont jeunes, tous encore dans la vingtaine. Une peau lisse, des sourires faciles, un discours émoussé. Ils ont été des stars toute leur vie d’adulte, et ils ne sont certainement pas opposés à agir comme des stars, mais dans ce studio, ils ressemblent beaucoup plus à une bande de gars qui étaient amis au lycée essayant de faire un projet de groupe, avec toute la dynamique d’atténuation.

Et à la fin, ils ont aussi l’impression d’être mes amis. À l’heure huit, je souris aux nouvelles façons dont John chante une ligne ou une grimace que Paul fait en essayant de jouer dans le vent sur le toit. Leurs personnages n’ont pas beaucoup évolué, mais cela n’a jamais vraiment été le but. L’histoire de Get Back, c’est que quatre gars qui se connaissent depuis qu’ils sont gamins sont des génies évidents, et que même si nous savons qu’ils sont sur le point de briser le groupe, il y a encore beaucoup de vie là-bas, même aimer.

À la fin, ils se produisent sur le toit.Disney

C’est le charme de Get Back, et je pense que c’est ce qui le rend distinctif en tant que documentaire musical. L’une des caractéristiques d’un film de rencontre est qu’il récompense le visionnage, car le but est de se détendre avec les personnages, pas seulement de suivre l’intrigue. Jackson choisit de donner tous les indices narratifs par le biais du texte à l’écran, donc si vous ne le regardez pas à chaque instant, vous pourriez manquer ce qui se passe exactement (surtout lorsque George quitte brièvement puis rejoint le groupe).

Mais d’un autre côté, vous pouvez passer Get Back en arrière-plan pendant que vous mangez des collations ou tricotez un pull ou êtes assis à discuter avec votre famille, et quand c’est fait, vous pouvez simplement recommencer. Il convient aussi bien à une surveillance rapprochée qu’à l’arrière-plan lors d’une soirée décontractée. Il regorge de friandises, de blagues et même de soi-disant « œufs de Pâques » pour les fans inconditionnels, mais chaque fois que vous le regardez, vous apprenez à mieux connaître les gars et vous pourriez voir quelque chose de nouveau délicieux. Il n’est pas difficile d’imaginer le revoir plusieurs fois.

Je ne suis pas sûr d’avoir déjà loué un film auparavant pour être bon à ne pas regarder de trop près. Mais il est incontestable qu’un grand film stimule la curiosité et récompense le spectateur qui revient – ​​et cette norme s’applique, que le film soit un thriller serré de 90 minutes ou une légende de huit heures. Les Beatles ont fait de la musique que nous avons continué à écouter, réfléchir et revisiter pendant des décennies ; pas étonnant que leur processus de travail serve le même genre de plaisir.

The Beatles : Get Back est en streaming sur Disney+.