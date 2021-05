Sortir du jeton de gorille, du dollar numérique Biden son heure … et plus

Compartir

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de recueillir les plus grandes nouvelles du secteur, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise.

Choc culturel Memecoin

Le jeton Nourrir les gorilles, ou FEG, a été une source de drame après la publication des mèmes du président chinois Xi Jinping. Le jeton prétend utiliser ses revenus pour s’occuper des gorilles et a attiré l’attention des jetons liés aux animaux, amassant une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars. Certains membres de la communauté chinoise ont trouvé le mème offensant et, après avoir échoué à trouver le soutien de l’équipe, ont commencé à abandonner le projet. L’incident est devenu viral et les échanges chinois CeFi, notamment OKEx et Gate, ont réagi en supprimant le jeton. Le prix du FEG a baissé d’environ 75%, avant de rebondir légèrement le 13 mai.

La communauté était divisée, une partie affirmant que la censure chinoise était imposée à la communauté des crypto-monnaies. Selon toute vraisemblance, la décision de supprimer le jeton était probablement plus par prudence que par indignation, car les échanges de crypto-monnaie opérant dans une zone grise juridique trouvent souvent avantageux d’éviter d’être associés à des scandales et des controverses.

Yuan numérique vs dollar numérique

Algorand a mis en ligne un webinaire sur les progrès de la Chine dans l’espace CBDC le 13 mai. L’événement était organisé par le réseau de services chinois basé sur la blockchain et comprenait le PDG de la Fondation Algorand, Sean Lee, David Shin de Tezos et Charles d’Haussy de ConsenSys. Tous les panélistes ont parlé positivement de l’approche adoptée par la Chine avec les CBDC, en se concentrant sur le marketing et les incitations qui ont conduit à la mise en œuvre des projets pilotes avec des banques, des entreprises et des entreprises technologiques de la région.

Tout en discutant des défis de la mise en œuvre d’une CBDC, les panélistes ont également mis en contraste le style public du développement du yuan numérique avec celui des États-Unis. Shin a suggéré qu’en dépit du manque de publicité, l’administration Biden a été informée des progrès d’autres pays dans ce domaine. l’espace, et a laissé entendre que les États-Unis pourraient ne pas être aussi passifs qu’il y paraît. Le dollar américain a une position forte sur les autres monnaies nationales, ce qui permet aux États-Unis plus de flexibilité et de patience dans la façon dont ils implémentent les nouvelles technologies, car il y a moins de pression pour faire le premier pas. La Chine, en revanche, a beaucoup plus à gagner en augmentant l’utilisation du yuan dans les contextes internationaux.

Alipay permet également aux utilisateurs de participer aux tests CBDC selon Cointelegraph. L’application de services financiers a joué un rôle précoce dans les tests, mais c’est l’une des premières indications que les utilisateurs de détail pourront bientôt obtenir le yuan numérique directement via l’application. Le 13 mai, Cointelegraph a également rapporté que l’Autorité monétaire de Hong Kong avait donné le feu vert pour continuer à tester l’utilisation du yuan numérique pour les paiements transfrontaliers.

Babel clôture une ronde de 40 millions de dollars

Babel Finance, l’une des plus grandes institutions de cryptographie de Chine, a annoncé l’achèvement de sa collecte de fonds de série A de 40 millions de dollars. La société propose des prêts, des transactions et d’autres services financiers à des particuliers et des institutions fortunés, ce qui en fait une partie importante de l’écosystème d’investissement chinois. Le tour comprenait des contributions de Zoo Capital, Sequoia Capital China, Dragonfly Capital, BAI Capital et Tiger Global Management.

Libérer les bancarisés

La grande institution commerciale China Citic Bank a annoncé que les comptes de la banque ne pouvaient pas être utilisés pour échanger des crypto-monnaies telles que BTC. Il a énuméré un certain nombre de raisons, y compris la protection contre le blanchiment d’argent, le maintien du statut légal du yuan et la protection des droits de propriété sociale publique.