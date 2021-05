SOS Stock: Accumuler progressivement des actions pour l’exposition au crypto-minage

Le 12 mars, j’ai averti les investisseurs de rester à l’écart en ce qui concerne la société de technologie basée en Chine. SOS Limited (NYSE:SOS). J’étais préoccupé par le fait que le sentiment était récemment devenu moche et que ce n’était pas le bon moment pour se lancer dans l’action SOS.

Source: Mark Agnor / Shutterstock.com

Depuis, le cours de l’action a fortement baissé. Par conséquent, le sentiment est toujours assez négatif – mais il est peut-être si négatif que les investisseurs à contre-courant devraient commencer à s’y intéresser.

Mais acheter des actions SOS comme un jeu à contre-courant n’aurait de sens que s’il y avait des raisons d’aimer l’entreprise. Et croyez-moi, tout le monde n’aime pas cette entreprise.

En creusant profondément et en découvrant les données, nous pouvons peut-être trouver des raisons pour égayer nos perspectives et même – si vous pouvez gérer les risques – commencer à acheter quelques actions.

Un regard plus attentif sur SOS Stock

Ce n’est probablement pas un hasard si les crypto-monnaies aiment Bitcoin (CCC:BTC-USD) et Ethereum (CCC:ETH-USD) montaient en flèche au début de 2021, le stock SOS se dirigeait également vers la hausse.

Cela montre simplement que l’action suivra probablement les prix de la crypto-monnaie. Par conséquent, les investisseurs doivent toujours garder un œil sur les développements dans le monde de la crypto et de la blockchain.

La mi-février a été une période passionnante pour les actionnaires de SOS, car les acheteurs ont offert le cours de l’action jusqu’à un sommet de 52 semaines à 15,88 $. Malheureusement, cette course de taureaux n’a pas duré très longtemps.

À la fin de février, les actions approchaient du territoire des sous-titres. La Securities and Exchange Commission des États-Unis définit un penny stock comme une action dont la part de marché est inférieure à 250 millions de dollars ou 300 millions de dollars.

Au 7 mai, l’action SOS était tombée à 3,91 $. Il n’y avait aucun signe de reprise, du moins en ce qui concerne l’action des prix. Mais si nous nous concentrons sur la situation financière de l’entreprise, il y a des nouvelles encourageantes à trouver.

Croissance à trois chiffres

Certes, il a fallu beaucoup de temps à SOS Limited pour publier ses données fiscales pour l’année 2020.

Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. L’important, c’est que les résultats sont là, et ils sont assez impressionnants.

Voici quelques-uns des faits saillants de l’exercice 2020:

Revenus totaux de 50,3 millions de dollars, soit une augmentation de 333,6% par rapport à l’exercice 2019 Bénéfice brut de 13 millions de dollars, soit une augmentation de 513,5% par rapport à l’exercice précédent Bénéfice net de 4,4 millions de dollars, une amélioration de 193,3% d’une année à l’autre de 10,1 millions de dollars en Bénéfice d’exploitation, soit une augmentation de 475,4% par rapport à l’exercice 2019 Revenus de marketing d’assurance de 49,2 millions de dollars, soit une augmentation de 325,2% des revenus de marketing d’assurance de 2019

Avec toutes ces augmentations à trois chiffres d’une année à l’autre, la thèse de l’ours pour les actions SOS semble surévaluée.

Et pourtant, le cours de l’action continue de baisser. Cela suggère un décalage entre la finance et le sentiment – et donc une opportunité d’achat possible.

Phase I terminée

SOS Limited a plusieurs segments d’activité. Cependant, c’est l’activité minière de crypto-monnaie qui peut être la plus cruciale pour l’entreprise.

Les actionnaires devraient être heureux de savoir que SOS Limited progresse rapidement dans la constitution de sa collection d’équipements de crypto-minage.

En fait, la société vient de terminer ce qu’elle appelle la «phase I» de l’achèvement de sa mine de Leibodong.

Il est situé dans la centrale hydroélectrique de Leibodong dans le comté de Hejiang, en Chine. SOS Limited a reçu 575 plates-formes minières ETH le 7 mai et se préparerait à les installer dans un proche avenir.

Une fois ces plates-formes installées et opérationnelles, SOS Limited s’attend à obtenir environ 400 gigahertz de puissance de hachage ETH.

C’est une puissance minière sérieuse, et s’il ne s’agit que de la phase I, les parties prenantes devraient se préparer à des choses plus grandes et meilleures.

La ligne de fond

J’ai émis un avertissement sur l’action SOS dans le passé. Maintenant, cependant, il y a des données fiscales qui pourraient signaler un revirement.

Cela étant dit, il est toujours sage de procéder avec prudence. Le sentiment négatif peut persister pendant un certain temps, alors veuillez garder vos positions en actions petites si vous choisissez d’investir.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.