SOS Stock: la courte pression entendue dans le monde

Le dernier contributeur d’InvestorPlace sur lequel écrire SOS Ltd. (NYSE:SOS) est Tezcan Gecgil. Elle a suggéré le 19 avril que l’euphorie entourant le stock SOS était terminée.

Source: Shutterstock

C’est une manière polie de dire que le dernier effort de la société pour extraire des crypto-monnaies est un mauvais choix et que la plupart des investisseurs rationnels ont perdu tout intérêt pour l’entreprise.

Quelques semaines plus tôt, l’action SOS a bondi de 28% sur les nouvelles de la société était devenue la dernière cible de short-squeeze pour WallStreetBets, le groupe Reddit devenu célèbre lors du premier GameStop (NYSE:GME) mouvement fin janvier.

Les commerçants de Reddit, convaincus que SOS a été victime de réclamations non fondées de vendeurs à découvert Recherche Hindenburg, a commencé à battre les tambours de guerre pour éliminer les vendeurs à découvert. Il a bondi à 15,88 $ par action avant de s’essouffler.

À midi le 22 avril 2021, il se négocie à 4,15 $ l’action.

Mon collègue a déclaré que SOS n’a pas révélé les états financiers annuels depuis juin 2020. C’était pour l’exercice 2019. Le 20-F pour l’exercice 2018 n’a été déposé qu’en novembre 2019. Personne ne sait quand SOS déposera le 20-F pour l’exercice 2020. Cela pourrait être en juin ou en novembre. Qui sait?

En attendant, je ne serais pas surpris si un autre rallye court se présentait dans les jours et les semaines à venir.

Quoi que vous fassiez, ne vous laissez pas berner. Ce n’est pas un stock de 5 $. Voici pourquoi.

Je n’étais pas fan de SOS Stock à 6,50 $

En mars, j’ai soutenu que l’action SOS était le dernier investissement que vous devriez faire pour bénéficier des technologies blockchain.

L’achat le 30 mars par des investisseurs accrédités de 25 millions d’ADS (American Depositary Shares) à 5 $ chacun a permis de lever 125 millions de dollars pour ses opérations d’extraction de crypto-monnaie avec le potentiel de lever 125 millions de dollars supplémentaires à partir de bons de souscription attachés à l’émission qui a un prix d’exercice de 5 $.

Tout cela semble très prometteur. Après tout, qui, sain d’esprit, investirait 125 millions de dollars dans quelque chose qui n’a aucune qualité de rachat? Je ne le ferais certainement pas.

Mais quelles sont précisément ces qualités rédemptrices?

Selon Muslim Farooque, contributeur d’InvestorPlace, les crypto-mineurs de SOS livrent déjà Bitcoin (CCC:BTC-USD) revenus. Environ un tiers des 15600 crypto-mineurs qu’il a acquis est en opération, les 10600 restants étant prêts à fonctionner bientôt.

Farooque souligne que Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) n’en compte actuellement que 11500. Jeu, set et match pour SOS.

Bien que je respecte l’opinion de mon collègue, j’ai du mal à croire que quiconque soutiendrait une entreprise qui fournit si peu d’informations sur sa situation financière. Son site Web laisse beaucoup à désirer.

Cependant, il m’a indiqué ses chiffres sur six mois jusqu’au 30 juin 2020. En gros, il a réalisé un chiffre d’affaires de 9,9 millions de dollars, un bénéfice brut de 79 000 dollars et une perte d’exploitation de 2,6 millions de dollars.

Je suppose que c’est mieux qu’un coup de pied dans la tête. Mais cela équivaut à une capitalisation boursière de 700 millions de dollars? Je ne pense pas. Annualisez les 9,9 millions de dollars et vous obtenez un rapport prix / ventes de 35.

Des noisettes.

La ligne de fond

Les partisans de Reddit aiment parler de démocratisation de l’investissement. Vous savez, tout le nivellement du terrain de jeu, et tout ça.

Le problème est qu’il n’aborde pas un problème évident auquel les investisseurs de détail sont confrontés chaque jour: le manque d’informations.

Non, je ne parle pas de Google. Je parle de la façon dont la Securities and Exchange Commission (SEC) laisse aveuglément des entreprises telles que SOS négocier à la Bourse de New York. Les informations contenues dans ses documents déposés auprès de la SEC sont malheureusement insuffisantes pour que la plupart des investisseurs de détail puissent prendre une décision éclairée sur l’investissement dans ses actions.

J’ai parlé à maintes reprises de ma vision de la démocratisation de l’investissement. Il s’agit de pouvoir acheter 25 actions sur 25 bourses dans 25 pays à l’aide d’un smartphone.

Cependant, pour y parvenir, chacun de ces pays doit veiller à ce qu’une documentation appropriée soit mise à la disposition des investisseurs de tous types par les entreprises publiques de ce pays.

Certains diraient qu’ils le font déjà. Si SOS est un exemple, je ne suis pas d’accord.

En ce qui concerne l’investissement dans l’action SOS, Tezcan Gecgil a souligné pas moins de sept ETFs qui faisaient des paris plus intelligents sur la blockchain et les crypto-monnaies. Je suis totalement d’accord avec son argument.

La courte pression ne vient probablement pas. N’achetez pas d’actions SOS sur la base d’un vœu pieux. Vous serez brûlé.

A la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.