SOS Stock: Les nouvelles de Crypto Mining suscitent l’intérêt pour SOS aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs SOS Limited (NYSE:SOS) et SOS enregistrent des gains d’environ 6% au moment de la rédaction de cet article.

Source: Shutterstock

En effet, SOS a été un stock très volatile ces derniers temps. Il s’est passé beaucoup de choses avec ce nom. Un regain d’intérêt des investisseurs lié à la flambée des valeurs de crypto-monnaie a attiré une immense attention sur les jeux de crypto-minage comme SOS.

Cependant, les actions chinoises comme SOS ont perdu de leur élan. Les préoccupations de radiation ainsi que les relations très tendues entre les États-Unis et la Chine ont créé de forts vents contraires.

De plus, une courte thèse très solide de Recherche Hindenburg a versé un seau d’eau froide sur ce stock. Je recommanderais aux investisseurs de consulter la série de tweets publiée par Hindenburg pour plus d’informations sur ce sujet. Bottom line: Il y a un sentiment plutôt baissier sur SOS.

Aujourd’hui cependant, les investisseurs SOS se réjouissent enfin de quelques bonnes nouvelles.

Plongeons dans l’annonce qui fait augmenter les actions aujourd’hui.

SOS Stock plus haut sur l’annonce de la plate-forme minière

Aujourd’hui, SOS a annoncé avoir conclu un accord pour l’achat de 575 plates-formes minières. Ces plates-formes sont destinées à être utilisées pour Ethereum (CCC:ETH-USD) l’exploitation minière. Compte tenu de l’évolution des prix d’Ethereum aujourd’hui, il semble que cette annonce ait été faite au bon moment. En conséquence, ce stock semble avoir vie aujourd’hui.

Reste à savoir s’il s’agit ou non d’un rebond de chat mort. Cependant, SOS a fait un certain nombre d’annonces de ce type ces derniers temps. Si l’on en croit ces annonces, SOS se positionne comme l’un des plus grands crypto-mineurs au monde.

Pour ceux qui recherchent un effet de levier élevé sur l’espace cryptographique, le stock SOS est l’un des meilleurs moyens de le faire.

Cependant, je tiens à mettre en garde les lecteurs sur la nature spéculative des crypto-monnaies et des mineurs qui sous-tendent ce rallye. Les actions comme SOS sont extrêmement risquées non seulement en raison de la nature spéculative inhérente à ce secteur, mais aussi des vents contraires susmentionnés avec ce titre aujourd’hui. En conséquence, les personnes intéressées par ce stock voudront pratiquer une discipline appropriée dans le dimensionnement des positions.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.