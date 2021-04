SOS Stock mène une bataille à deux fronts qu’il ne peut probablement pas gagner

Vers le milieu du mois dernier, j’ai donné un avertissement sur les technologies de la blockchain et la société minière de crypto-monnaie SOS Ltd (NYSE:SOS). Ce n’était pas l’article le plus populaire, je peux vous le dire. Avec tout ce battage médiatique entourant le secteur de la monnaie virtuelle, la dernière chose que l’on voulait entendre était une prise baissière. Néanmoins, je suis heureux d’avoir averti les lecteurs de l’action SOS.

Source: Shutterstock

Depuis le moment de la publication, les actions ont craté 40%. Ce qui rend la perte d’autant plus alarmante, c’est que le secteur cryptographique sous-jacent a très bien fonctionné au cours de la même période. Par exemple, Bitcoin (CCC:BTC-USD) était en hausse à deux chiffres avant de succomber à son accès de volatilité. Mais même au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin n’a baissé que de 8% depuis le 16 mars.

Je ne sais pas pour vous, mais je prendrai une perte de 8% contre une perte de 40%. Mais à mon avis, la question la plus importante est de savoir si l’action SOS est un signe avant-coureur ou une remise. Ici, je trouve que la société sous-jacente est coincée entre deux circonstances indésirables.

Tout d’abord, nous devons reconnaître l’éléphant rose dans la pièce. Deux spécialistes de la vente à découvert, Hindenburg Research et Culper Research, ont publié des rapports préjudiciables concernant SOS Ltd. mineurs pour créer une illusion de succès.

Pour être clair, je ne vais pas affirmer d’une manière ou d’une autre si ces allégations sont valables. Mais ces vendeurs à découvert ont porté les accusations et, finalement, ils ont érodé la confiance dans l’action SOS. Pour être honnête, SOS a répondu aux accusations avec de nombreuses séquences vidéo concernant son exploitation minière.

Deuxièmement, même si l’action SOS est soutenue par une entreprise légitime, je ne suis pas sûr que le secteur de la crypto-monnaie continuera à renforcer les actions. À la suite de la récente course record de Bitcoin à plus de 64000 $, il languit maintenant sous 53000 $.

SOS Stock affronte une bataille à deux fronts

Mon principal problème concernant le stock SOS est que je n’aime pas la configuration, car elle fait face à des risques techniques et fondamentaux.

Tout d’abord, je recommande aux lecteurs de consulter le graphique Bitcoin en dollar américain sur Stockcharts.com – utilisez le symbole «$ BTCUSD». Une fois peuplé, vous découvrirez que BTC cette année a touché sa moyenne mobile sur 50 jours trois fois cette année: en janvier, mars et avril.

La première fois que Bitcoin a touché le 50 DMA, il a répondu avec un mouvement d’environ 89% au 21 février. Dans la deuxième remise des gaz, BTC a répondu avec un mouvement d’environ 24% au 13 avril. Suite à la volatilité, BTC-USD est actuellement chevauchant à nouveau ses 50 DMA.

Si Bitcoin répond une fois de plus positivement, il semblerait que la diminution de l’élan ne résulterait qu’en un mouvement modeste. Mais il y a de fortes chances que Bitcoin corrige à partir d’ici. Notez qu’il a chevauché le 50 DMA pendant quatre jours, tandis que les deux précédents rebonds se sont produits presque immédiatement.

Logiquement, si le BTC-USD s’effondre, il supprimera probablement d’autres cryptos. À son tour, cela serait de très mauvais augure pour l’action SOS.

Disons, cependant, que Bitcoin parvient à maintenir son élan. Dans ce cas, l’accent sera ensuite mis sur les données financières de l’action SOS. Franchement, je n’aime pas ce que je vois. Sur son site Web, la société ne fournit que des rapports trimestriels pour les années 2017 et 2018. Les informations financières les plus récentes que je puisse trouver ne concernent que les six mois clos le 30 juin 2020.

Avec une année aussi exceptionnelle pour la crypto, il semble étrange que SOS ne présente pas ses résultats du quatrième trimestre 2020.

Trop de spéculations dans tous les domaines

Je serai peut-être blâmé d’avoir dit cela, mais quelque chose à propos de cette société ne semble pas correct. La direction sait que les vendeurs à découvert ciblaient les actions SOS. Par conséquent, il est dans le meilleur intérêt de l’organisation de divulguer ses dernières données financières. Même s’il ne veut pas le divulguer pour une raison quelconque, vous pensez que les dirigeants donneraient un indice sur la croissance explosive de ses revenus.

Bien sûr, s’il n’y a pas de croissance explosive, cela pose un drapeau rouge. Mais je crois que tout individu intellectuellement honnête sera d’accord: le manque d’informations récentes (en particulier pour un secteur très chaud) favorise la spéculation parmi les investisseurs potentiels – et non les bons.

Mais comme je l’ai dit plus tôt, même si les finances étaient au top, le secteur de la cryptographie lui-même est très discutable. Personnellement, je vois une correction à venir. Il y a eu trop de spéculations dans les jetons de la blockchain eux-mêmes, ainsi que dans les entreprises auxiliaires. Pour cette raison, je me méfie toujours des actions SOS.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position longue sur BTC.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.