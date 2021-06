Sosa contre Melián ira le 1er juillet à San Pedro (Buenos Aires) par TyC Sports

in

ARGENTINE – Le combat entre le champion sud-américain des super poids coq, Andrés “Maquinita” Sosa, de Buenos Aires, et le challenger cordouan Alberto “Impacto” Melián, aura lieu le jeudi 1er juillet à San Pedro, province de Buenos Aires, dans un nouvelle production de Sampson Boxing et Tello Box, avec la télédiffusion de TyC Sports.

Cela a été rapporté le week-end dernier par le promoteur Carlos Tello (fils), qui a également révélé que la soirée se tiendrait au Paraná Fútbol Club, où les locaux Laureano Ubiedo Sciutto (super plume) et Miguel Correa (super léger qui affronteront les invaincus Mendoza Joel Mafauad), en plus de l’ancien champion national des poids coq, Diego Ruiz de Tucumán.

Rappelons que pour finaliser ce combat, Sampson et Tello ont remporté l’appel d’offres organisé le 19 mai à la FAB, avec un montant de 820 000 pesos, chiffre avec lequel ils ont dépassé l’autre enchérisseur, Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossián, avec 535 000.

Ce sera la deuxième défense de Sosa, natif de Junín (Buenos Aires), 25 ans et invaincu 11-0-0 (7 KO). “Maquinita” a remporté le titre le 18 janvier 2020 en battant Ernesto Franzolini (aujourd’hui champion d’Argentine) aux points et a réalisé la première défense le 20 mars de cette année, s’imposant par la même occasion contre Ckari Cani Mansilla. L’homme de Buenos Aires est deuxième au classement FAB avec 55 338 kg.

Melián, 31 ans, double olympien (Londres 2012 et Rio 2016), a été champion de division argentine et possède une vaste expérience dans le monde de l’AIBA et au niveau professionnel avec cinq combats aux États-Unis. Son bilan sur les terrains loués orthodoxes est de 9-2-0 (5 KO). Il est premier au classement national.

Sampson Boxe / Tello Box Presse