Sosa frappe le coup qui met les Cardinals à la recherche des séries éliminatoires

15/09/2021 à 08:03 CEST

L’arrêt-court panaméen Edmundo Sosa a frappé le premier simple en onzième manche de trois points et le Cardinaux de Saint-Louis retourné en position éliminatoire à battre les Mets de New York 7-6. Les Cardinals ont remporté quatre victoires consécutives et six sur sept pour passer à la deuxième place de la wild card de la NL par un demi-match contre les Reds de Cincinnati, qui ont perdu 5-6 contre les Pirates de Pittsburgh. C’est la première fois que les Cardinals ont une place en séries éliminatoires depuis qu’ils ont conservé une mince avance dans le NL Central le 30 mai. Mardi, ils ont commencé la journée à égalité au classement des wild card avec les Padres de San Diego.

Sosa a frappé une fois en cinq déplacements dans la cage du frappeur et a réalisé le point clé qui a donné la victoire aux Cardinals, ajoutant son 24e point produit jusqu’à présent cette saison.

La victoire a été attribuée au soulagement d’Alex Reyes (8-8), qui a permis à Francisco Lindor de réaliser un double jeu en fin de manche avec des coureurs dans les coins au 10e, tirant sur les Cardinals. La défaite des Mets a été portée par le soulagement Jake Reed (0-1) dans un tiers d’épisode.

Rookie Sheets frappe un coup de circuit et scelle la victoire des White Sox

Le frappeur désigné recrue Gavin Sheets a frappé un circuit de trois points, en a inscrit quatre lors de son premier trois frappeurs, et Les White Sox de Chicago ont battu les Angels de Los Angeles 9-3. Les White Sox, leaders de l’AL Central, ont augmenté leur marge sur les Indians de Cleveland, deuxièmes, à 12,5 matchs.

Sheets (9) a botté le ballon hors du terrain en troisième manche, menant deux coéquipiers devant les lancers du relais de relève Andrew Wantz.

Sur le monticule, la victoire est revenue à Aaron Bummer (3-5) en un épisode. Pour les Angels, la défaite a été imputée par le partant Paky Naughton (0-2) en 3 2/3 manches.

Pérez frappe son 43e coup de circuit dans la victoire des Royals

Le receveur vénézuélien Salvador Pérez a frappé son 34e coup de circuit de la saison, bon pour trois points, et les Royals de Kansas City ont battu les Athletics d’Oakland 10-7. L’Athlétisme a perdu trois matchs de suite et sept sur 10 pour se démarquer davantage de la wild card de l’AL. En fin de sixième manche, alors qu’il y avait un retrait dans l’épisode, Pérez (43 ans) a envoyé le ballon dans la rue contre les terrains du relief vénézuélien Yusmeiro Petit. Perez a poussé le ballon hors du terrain en le faisant voler à 420 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche, menant le deuxième but Whit Merrifield et l’arrêt-court Nicky Lopez en tête. Pérez a terminé avec quatre points produits.

Il s’agissait du 43e coup de circuit de la saison pour Pérez, qui occupe désormais le troisième rang dans la compétition des meilleurs coups de circuit dans les ligues majeures, derrière les seuls leaders actuels Vladimir Guerrero Jr. (45) et le Japonais Shohei Ohtani (44). De plus, ses circuits ne lui placent que cinq du record du club d’une saison établi par Jorge Soler.

La victoire a été attribuée au soulagement Jake Brentz (5-2) dans un épisode. Pour l’Athlétisme, le perdant a été Petit (8-2) dans un tiers d’épisode.

Garcia frappe un home run et égale une marque dans la victoire des Rangers

Le ranger cubain Adolis García a égalé le record de recrue de la Rangers dans une saison avec son 30e home run, et Le Texas bat 8-1 les dirigeants de la division Ouest de la Ligue américaine, les Astros de Houston. En fin de troisième manche, Garcia (30) a botté le ballon hors du terrain du partant Zack Greinke. Garcia a fait rebondir le ballon à 438 pieds au-dessus de la clôture du champ central, menant un coureur devant. Il a marqué son premier circuit en 13 matchs, un lancer de deux points pour une avance de 4-0. Le Cubain de 28 ans, qui a également réussi deux doubles, avait affronté un releveur des Astros pour la dernière fois le 29 août, lors du dernier départ de Greinke. Pete Incaviglia a frappé 30 circuits au cours de sa saison recrue en 1986. Avec 18 matchs à jouer, Garcia a également 81 points produits, sept de moins que le record de recrue des Rangers également détenu par Incaviglia.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Jordan Lyles (9-11) en sept manches. La défaite a été portée par Greinke (11-6) en cinq épisodes.

Une nuit après avoir gagné 15-1 dans le match 1 de la série de quatre matchs, les Astros n’ont marqué qu’un simple RBI de Carlos Correa au neuvième contre Josh Sborz.

Hill frappe le doublé qui marque la victoire des Tigres

Le Ranger Derek Hill a réussi un doublé du point produit en 11e manche et a donné le Tigres de Détroit une victoire dans un match des séries interligues par 1-0 contre les Brewers de Milwaukee, qui a vu une séquence de cinq victoires consécutives brisée.

Sur le monticule, la victoire est revenue au plus proche Bryan Garcia (2-1) en un épisode. Pour les Brewers, la défaite a été imputée par le plus proche Hunter Strickland (3-2), qui a accordé un délit de fuite.

Les jumeaux et les Indiens se partagent les victoires

L’ouvreur Triston McKenzie a sorti six épisodes et les Indians de Cleveland ont défait les Twins du Minnesota 3-1 dans le premier match d’un programme double. McKenzie (5-6) a réussi sept retraits au bâton, accordé des coups sûrs et a marché pour sa cinquième sortie consécutive de six manches ou plus et un point ou moins. Le droitier a retiré 96 des 112 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

En attaque, le Ranger Bradley Zimmer (7) a frappé un coup sûr aux quatre coins en cinquième manche. Les Twins ont perdu contre le plus proche Danny Coulombe (3-2) dans un épisode.

Le receveur Ryan Jeffers a frappé un circuit pour deux points et les Twins ont vaincu les Indiens 6-3 au deuxième match de la journée. Jeffers (13) a frappé de quatre coins dans la sixième manche menant un coureur sur la route.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le soulagement de Kyle Barraclough (1-0) en une manche. Pour les Indiens, le perdant a été le partant Logan Allen (1-7) en 3 2/3 manches.

Sampson lance solide et les Cubs battent les Phillies

Le partant Adrian Sampson a lancé cinq manches, a été soutenu par deux circuits et les Cubs de Chicago ont battu les Phillies de Philadelphie 6-3. Sampson (1-2) a accordé quatre coups sûrs, un circuit et deux points, a accordé deux buts sur balles et a retiré trois prises sur des prises pour remporter la victoire. Le joueur de troisième but Patrick Wisdom (26 ans) a réussi un retour complet en cinquième, avec un demi offensif. Le joueur de premier but Alfonso Rivas (1) a également frappé des quatre coins en cinquième manche, en solo.

Pour les Phillies, le ranger vénézuélien Odubel Herrera (13) a fait rebondir le ballon hors du terrain lors de la première manche contre les services de Sampson, sans coéquipiers en route. La défaite a été portée par le partant Kyle Gibson (10-7) en cinq manches.

Stallings pousse les Pirates à gagner avec un doublé

Le partant Jacob Stallings a réussi un doublé RBI de la course gagnante et le partant Dillon Peters a travaillé cinq manches pour guider les Pirates de Pittsburgh à une victoire de 6-5 sur les Reds de Cincinnati. En fin de cinquième manche, Stallings a doublé au champ gauche et a poussé le joueur de premier but japonais Yoshi Tsutsugo au buzzer avec le point gagnant.

La victoire a été créditée par Petrers (1-2) en cinq manches en allouant cinq coups sûrs. Pour les Reds, le partant Wade Miley (12-6) a perdu 4 1/3 de manches dans un emploi.

Rodgers frappe un coup de circuit et scelle la victoire des Rocheuses

Le joueur de deuxième but Brendan Rodgers a frappé un circuit de deux points et a brisé l’égalité en cinquième manche et Les Rockies du Colorado ont battu les Braves d’Atlanta 5-4. Atlanta, le leader de la division Est de la NL, à la recherche de son quatrième titre de division consécutif, a commencé la soirée avec une avance de 4,5 matchs sur les Phillies de Philadelphie. Les Braves avaient remporté cinq des sept victoires. Avec leur victoire, les Rockies, qui sont loin derrière au classement de NL West, sont passés à 22-51 lors des matchs à l’extérieur.

Rodgers (12) a frappé des quatre coins du cinquième avec un coureur sur but sur les lancers du partant Touki Toussaint.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le partant Jon Gray (8-10) en cinq manches. Pour les Braves, le partant Touki Toussaint (3-3) a subi la défaite en quatre manches.

Judge et Gallo frappent des circuits lors de la victoire des Yankees

Les Rangers Aaron Judge et Joe Gallo ont frappé leur 34e circuit et a mené les Yankees de New York à une victoire de 7-2 sur les Orioles de Baltimore. New York a gagné pour la troisième fois en 11 matchs et a égalé les Blue Jays de Toronto pour la tête des jokers de l’AL avec 17 matchs à jouer. Le juge (34 ans) l’a fait dans le premier épisode, menant un coureur devant. Gallo (34 ans) a également envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture en huitième manche, en solo. Le voltigeur Giancarlo Stanton (28), le joueur de troisième but DJ LeMahieu (10) et le frappeur désigné Luke Voit (10) ont également frappé des circuits.

Pour les Yankees, il s’agissait de leur deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis le 1er au 3 septembre. À 81-64, les Yankees ont assuré qu’ils n’auront pas de fiche perdante. Ils n’ont pas terminé en dessous de 0,500 depuis 1992. Les Orioles, qui à 46-98, le pire des tournois majeurs, se dirigent vers 100 défaites pour la troisième saison complète consécutive.

Au monticule, la victoire a été attribuée au partant Gerrit Cole (15-7) en cinq manches. Pour les Orioles, la défaite a été portée par le partant Alexander Wells (1-3) en quatre manches.

Choi et Lowe réussissent des coups de circuit contre les Blue Jays

Le joueur de premier but Ji Man Choi et le joueur de deuxième but Brandon Lowe ont chacun frappé des circuits pour les Rays de Tampa Bay, qui ont défait les Blue Jays de Toronto 2-0. Choi (10) a sorti le ballon du terrain en deuxième manche, en solo, tandis que Lowe (34 ans) a frappé des quatre coins en huitième.

La victoire a été attribuée au partant Drew Rasmussen (3-1) en cinq manches. La défaite des Blue Jays a été remportée par le partant portoricain José Berríos (11-8) en sept manches.