Sotchi était la décision ’60/40′ de McLaren de céder Lando Norris

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, estime que McLaren avait autorité sur Lando Norris pour décider d’un échange tardif contre des inters au GP de Russie.

Un jour avant la course à Sotchi, des pluies torrentielles jusqu’à samedi matin avaient laissé les pilotes face à une piste humide mais asséchée une fois les qualifications commencées plus tard dans la journée.

Et tout comme il semblait que les intermédiaires allaient voir les trois séances, une fenêtre juste à la fin de la Q3 s’est ouverte pour parier sur un ensemble de pneus souples slicks.

C’était un risque qui a payé pour plusieurs pilotes, mélangeant la grille et mettant Norris en pole pour la première fois de sa carrière, avec Carlos Sainz et George Russell complétant les trois premiers.

Norris perdrait la P1 face à Sainz au début, mais après avoir repris cette avance, il semblait que seul Lewis Hamilton pouvait l’arrêter alors que l’éventuel vainqueur se dirigeait vers Norris dans les phases finales.

Mais ensuite, la pluie qui était restée à l’écart pendant toute la course est arrivée, imbibant la moitié du circuit, mais Norris a dit à son équipe qu’il voulait maintenir sa position sur la piste et boiter jusqu’à la fin.

Malheureusement, la pluie s’est intensifiée, laissant Norris comme passager alors qu’il boitait vers la voie des stands plusieurs tours trop tard. Au final, il finirait P7.

Norris et McLaren ne blâmaient pas l’autre pour ce qui s’était passé, bien que l’on se soit demandé quelle partie aurait dû voter en dernier lieu sur l’opposition aux inters ou à rester à l’écart.

Brawn a admis qu’il s’agissait d’une décision serrée, mais a estimé que c’était une décision « 60/40 » de McLaren.

« Vous pourriez demander – son équipe McLaren aurait-elle dû prendre la tête et insister pour qu’il s’arrête lorsqu’il a dit qu’il ne le voulait pas ? Un pilote est dans une bulle », a écrit Brawn dans sa chronique d’après-course sur le site Web de la Formule 1.

« Il ne voit pas ce qui se passe. Dans ce cas, je dirais que c’est 60/40 en faveur de l’équipe qui prend la décision mais c’est tellement difficile parce qu’on ne veut pas abandonner la tête de la course.

« Lando va avoir mal en ce moment. Nous avons tous ressenti sa douleur lorsqu’il a glissé hors de la piste. C’était une tragédie.

« Ces scénarios sont si difficiles et à Sotchi, c’était particulièrement délicat car seule la moitié de la piste était mouillée. Même avec le radar, personne ne sait exactement à quel point il sera mouillé.

« Et si vous menez une course, vous ne voulez pas l’abandonner. Quand tu es devant, le gars en deuxième a une décision beaucoup plus facile à prendre car il n’a rien à perdre. Soit il reste à l’extérieur et fait ce que fait le gars devant, soit il prend un botté de dégagement et il est peu probable qu’il soit pire qu’il ne l’était au début.

« Lando s’en éloignera et deviendra un pilote plus fort. Tant de choses auraient pesé sur son esprit, y compris le fait qu’il a réussi à se qualifier mieux que quiconque. Je vois pourquoi il insistait avec son équipe.

“Ce sentiment de naufrage qu’un pilote ou une équipe ressent lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont fait une mauvaise décision et que l’avance s’évapore sous leurs yeux, est horrible. Ils ont mes sympathies, mais ce genre de drame est ce qui rend la F1 si fantastique.

