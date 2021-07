Sotchi pourrait être l’apparence finale du composé de pneu le plus tendre cette année

in

Au sommaire : le composé C5 le plus tendre de Pirelli, que Mercedes n’a pas trouvé à son goût en Autriche, ne pourra être utilisé qu’une fois de plus sur les 14 courses restantes.

En bref

Plus de C5 après Sotchi ? Le pneu le plus tendre de la gamme Pirelli devait déjà participer à trois autres courses après le Grand Prix d’Autriche le week-end dernier. Cependant, l’annulation de la manche du championnat du monde de Singapour signifiait une apparition de moins pour le pneu C5.

Les modifications apportées au circuit de Yas Marina pourraient amener le fournisseur officiel de pneus de Formule 1 à revoir sa décision d’utiliser le pneu C5 lors de la finale de la saison.

Pirelli attend les derniers détails des modifications du circuit avant de s’engager dans sa sélection. Il avait précédemment annoncé que la C5 serait utilisée pour la course à Yas Marina.

Analyse : les changements de Yas Marina mettront-ils un terme aux finales du follow my leader de la F1 ?Cependant, la suppression de plusieurs virages lents et la création d’un nouveau virage incliné à grande vitesse peuvent l’inciter à choisir un caoutchouc plus dur. Si c’est le cas, Sotchi en Russie deviendra la seule course restante au calendrier où la C5 est nominée.

Cela peut être un soulagement pour Mercedes, qui n’a pas décroché de pole position ou de victoire sur aucune des trois courses jusqu’à présent cette année où la C5 a été utilisée. « Sur la C5, nous semblions juste un peu plus éloignés que nous ne l’étions sur le milieu », a admis le week-end dernier Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie piste de l’équipe.

La course d’Abu Dhabi aura lieu le 12 décembre, laissant Pirelli jusqu’à fin septembre pour déterminer les changements à apporter à sa sélection de pneus pour la finale de la saison.

La Formule E prévoit le plus long calendrier jamais enregistré pour la saison 2022

Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a approuvé le calendrier le plus long de l’histoire de la Formule E pour la saison 2022, avec 16 courses programmées, bien que les détails de certaines restent à confirmer.

Le championnat se terminera sur une nouvelle piste à Séoul, en Corée du Sud, et effectuera également sa première visite en Afrique du Sud, sur une piste du Cap. Le Canada reviendra également au calendrier de la Formule E, avec une course à Vancouver.

RaceCountryCircuitDate1Saudi ArabiaDiriyah28th January2Saudi ArabiaDiriyah29th Januray3MexicoAutodromo Hermanos Rodriguez12th February4South AfricaCape Town26th February5ChinaTBA19th March6ItalyRome9th April7MonacoMonaco30th April8GermanyBerlin14th May9TBATBA4th June10CanadaVancouver22nd July11USANew York City16th July12USANew York City17th July13United KingdomLondon30th July14United KingdomLondon31st July15South KoreaSeoul13th August16South KoreaSeoul14th AugustDoohan mystifié par une mauvaise vitesse en ligne droite

Après avoir terminé troisième de la course d’ouverture de F3 au Red Bull Ring le week-end dernier, Jack Doohan a glissé à la septième place dans la deuxième et n’a pas réussi à marquer dans la troisième après qu’un contact avec un rival l’ait laissé avec une crevaison. Le pilote Trident soutenu par Red Bull était intrigué par sa faible vitesse en ligne droite de la deuxième course.

“L’équilibre de la voiture était bon mais nous avions un peu de mystère sur la vitesse et je ne pouvais pas faire grand chose en ligne droite”, a-t-il déclaré. « Je suis arrivé septième après avoir commencé 10e. »

L’équipe a réduit ses niveaux d’appui pour la course de dimanche dans le but d’améliorer sa vitesse en ligne droite. “J’essayais même de me serrer dans la voiture pour aider l’aéro, c’est ce que nous allions faire”, a-t-il déclaré. « J’ai pris un bon départ, je suis arrivé 6e, mais sans le DRS je ne pouvais pas rester avec les voitures devant.

« J’ai perdu quelques positions mais certaines voitures sont sorties et j’étais sixième, j’ai fait le dépassement pour la cinquième. Ensuite, je n’avais pas de DRS alors quand [Matteo] Nannini est revenu sur moi. Je pensais courir pour le titre et je lui ai laissé le poste car je savais que je pouvais le récupérer à nouveau. Puis une autre voiture m’a percuté le dos et m’a crevé. »

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Le @FIA World Motor Sport Council a approuvé l’introduction des nouveaux pneus arrière de Pirelli à partir de la prochaine course, ainsi que des modifications du règlement sportif pour le nouveau format de course Sprint : https://t.co/NOnFLB1C4g #F1 – . (@racefansdotnet) 8 juillet 2021

.@Radfordmotors a acquis la marque John Player Special aux États-Unis.

Nous sommes ravis d’avoir acquis cette marque. John Player Special est l’une des livrées de course les plus emblématiques à avoir jamais honoré une voiture de Formule 1. J’ai hâte de vous montrer où cette livrée sera utilisée 🤩#JPS pic.twitter.com/q2TE4sEM7c – Jenson Button (@JensonButton) 8 juillet 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

John Elkann annonce le départ des 24 Heures du Mans 2021 (Le Mans 24 Hours)

« Le partant officiel des 89e 24 Heures du Mans sera John Elkann, président de Ferrari. Il déploiera le drapeau à 16h00 le 21 août pour libérer le peloton de 62 voitures.

Melbourne ne peut pas se permettre une troisième grève en grand prix, selon le directeur de course (The Age)

“Il existe des options futures (pour les deux sports) et c’est quelque chose que Victoria doit prendre en compte. Vous ne devriez jamais le prendre pour acquis … si votre contrat arrive à expiration, la Formule 1 et le Moto GP ont d’autres options car ils sont des sports si forts.”

Limites de voyage et vaccination lente derrière l’annulation d’Aus GP (Action automatique)

“En plus de ne pas organiser de manches de Formule 1 et de Moto GP en Australie cette année, Eugene Arocca a confirmé le fait que l’Australie ne verrait pas un retour des événements internationaux de sport automobile dans un avenir immédiat.”

Patrik Pasma rejoint ART pour le reste de la saison FRE (ART)

“Le jeune Finlandais remplacera Thomas Ten Brinke à partir de la sixième manche de la saison, qui se déroulera le dernier week-end de juillet sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.”

Le jeune coureur de Alba à la poursuite du succès de ses compatriotes mexicains (AP)

“C’est beaucoup moins cher de courir au Mexique et vous avez de très, très bons pilotes et je pense que si vous êtes compétitif au Mexique, je pense que vous pouvez être compétitif aux États-Unis. C’est un bon moment pour le Mexique et il y a des opportunités en ce moment pour Les entreprises mexicaines pour soutenir les jeunes talents à l’international.”

Débuts de la série W pour Abbi Pulling (série W)

“Abbi est un ancien champion britannique de karting qui participe actuellement au championnat britannique de Formule 4. Abbi a été nommé pilote de réserve de la série W pour la saison 2021 après avoir été invité à participer aux tests de pré-saison sur le circuit d’Anglesey, au Pays de Galles, en mai.”

Richard Verschoor sur la conception de son casque (Formule 2)

“Sur le dos et les côtés du casque, vous verrez qu’il est écrit ‘bien sûr’. Cela vient d’une interview en 2017. Le commentateur a commencé à me poser des questions auxquelles je pouvais répondre “à coup sûr” et il s’avère que l’interview était une blague faite pour cette raison.”



En ce jour dans le sport automobile

Il y a 10 ans aujourd’hui, Jules Bianchi remportait la course finale du GP2 à Silverstone depuis la pole position

