Sotheby met aux enchères des diamants pour 15M USD doivent être payés en crypto

À vendre au plus offrant est un diamant sans défaut de 101,38 carats, connu sous le nom de The Key 10138. C’est l’un des dix diamants confirmés au monde de plus de 100 carats et pourrait valoir jusqu’à 15 millions de dollars. Outre une étape historique pour l’industrie de la bijouterie, il s’agit d’un événement emblématique pour le secteur des crypto-monnaies, car aucun élément tangible de cette valeur n’a jamais été disponible à la vente via une transaction cryptographique.

Sotheby’s met aux enchères l’un des deux diamants taille poire au monde. La vente aux enchères Key 10138 aura lieu le 9 juillet à Hong Kong, mais les enchères en ligne ouvriront le 25 juin. L’acheteur peut payer en Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), ou en monnaie fiduciaire traditionnelle.

En mai, Sotheby’s a mis aux enchères une photo de Banksy pour une crypto-monnaie d’une valeur de 12,9 millions de dollars. Il s’agissait du premier cas dans l’histoire d’un objet tangible vendu contre crypto par une grande maison de vente aux enchères.

Commentant la nouvelle et unique vente aux enchères de diamants, Patti Wong, présidente de la branche asiatique de la maison de vente aux enchères, a déclaré dans un communiqué :

C’est un moment vraiment symbolique. Le dénominateur de valeur le plus ancien et le plus emblématique peut désormais être acheté, pour la première fois, en utilisant la dernière monnaie universelle de l’humanité.

Dans une déclaration distincte obtenue par Forbes, Wenhao Yu, vice-président de Sotheby’s Jewellery en Asie, a déclaré :

Les diamants sont essentiels pour comprendre l’histoire de la Terre, nous rappelant notre condition humaine et le pouvoir transcendantal de la beauté. Avec le nom ‘The Key 10138’, nous voulions célébrer cette vertu éclairante, en même temps que nous faisions allusion au rôle crucial des clés numériques dans le monde des NFT et des crypto-monnaies.

