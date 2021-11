Sotheby’s acceptera les offres ETH en temps réel pour les enchères Banksy, est-ce maintenant le bon moment pour investir dans Ethereum (ETH) ?

Ethereum ETH / USD a été le réseau de blockchain de prédilection pour de nombreux altcoins, projets de financement décentralisé (DeFi) et applications décentralisées (dApps).

Il a affiché un niveau de croissance élevé et est resté à la deuxième place en termes de capitalisation boursière pendant des années.

L’ETH de Sotheby’s fait une offre en tant que catalyseur de croissance

Le 2 novembre, CME Group a annoncé qu’il lancerait un nouveau produit basé sur Ethereum pour attirer les petits investisseurs.

Le 11 novembre, Sotheby’s a annoncé qu’elle lancerait des augmentations d’enchères en direct en Ether (ETH) pour « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air » de Banksy. C’est prévu pour le 18 novembre.

Cela dit, Sotheby’s affirme que ce sera la première fois qu’une maison de vente aux enchères acceptera la crypto-monnaie en temps réel comme monnaie standard de paiement lors d’une vente aux enchères d’œuvres d’art physiques.

Alors que les prix des offres seront annoncés en ETH, les enchérisseurs gagnants ont la possibilité de payer en Ether (ETH), Bitcoin (BTC) et USD Coin (USDC).

Cette publicité supplémentaire pour Ethereum et l’utilisation accrue dans les enchères du monde réel ont le potentiel d’augmenter encore la valeur du jeton.

Faut-il investir dans Ethereum (ETH) ?

Le 12 novembre, Ethereum (ETH) valait 4 615 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur qu’il s’agit pour le jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

Ethereum a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 10 novembre, lorsque le jeton ETH a atteint une valeur de 4 878 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton était de 263 $ plus élevé ou 5% plus élevé à son plus haut niveau historique.

Lorsque nous examinons les performances du jeton en octobre, nous pouvons voir que son point le plus bas était le 1er octobre, alors que l’ETH valait 2 993 $.

Le point de valeur le plus élevé pour l’ETH du mois a été le 29 octobre, lorsque le jeton a atteint 4 445 $.

Cela nous donne une indication que le jeton a augmenté en valeur de 1 452 $ ou 48%.

Selon les données d’IntoTheBlock, Ethereum a enregistré 67,66 milliards de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, au cours des sept derniers jours, l’ETH a également enregistré 8,98 milliards de dollars d’entrées et 8,810 millions de dollars de sorties.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 2 900 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement solide.

La poste Sotheby’s acceptera les offres ETH en temps réel pour Banksy Auction, est-ce le bon moment pour investir dans Ethereum (ETH) ? est apparu en premier sur Invezz.