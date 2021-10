Sotheby’s Auction House lance la place de marché NFT

Sotheby’s, qui est l’une des « places de marché les plus importantes, les plus fiables et les plus dynamiques au monde pour l’art et le luxe », a annoncé le lancement de sa propre place de marché de jetons non fongibles (NFT) appelée « Sotheby’s Metaverse ».

Sotheby’s, fondée le 11 mars 1744 à Londres, entre dans le monde des objets de collection numériques en proposant Sotheby’s Metaverse, « une destination immersive pour les collectionneurs d’art numérique, proposant une sélection organisée de NFT ».

Selon un rapport de Decrypt, Sotheby’s Metaverse mettra aux enchères les NFT et acceptera la monnaie fiduciaire en plus de l’Ethereum, du Bitcoin et de l’USDC. La maison de vente aux enchères proposera des NFT créés sur Ethereum, ainsi que des blockchains compatibles avec la machine virtuelle Ethereum, ouvrant ainsi en théorie la porte à des blockchains telles que Polygon et Binance Smart Chain.

Sotheby’s Metaverse a été lancé le 14 octobre et la première collection NFT à être mise en vente sur cette nouvelle plateforme s’appelle « Natively Digital 1.2 : The Collectors » (ou « ND1.2 » en abrégé). ND1.2 « met en lumière les personnes qui ont défendu les artistes numériques et contribué à l’espace de l’art numérique » et se compose de « 53 lots d’art d’importance culturelle provenant des coffres de 19 collectionneurs ».

Le rapport de Decrypt mentionne que Sotheby’s Metaverse est alimenté par Mojito, « un studio NFT et une société de plate-forme technologique qui conçoit, alimente et exploite des places de marché NFT pour les marques leaders du secteur et les détenteurs d’IP ». Mojito a été « incubé par Serotonin, un studio de produits et une entreprise de marketing pour les technologies transformatrices ».

Michael Bouhanna, co-responsable des ventes d’art numérique chez Sotheby’s, a déclaré à Décrypter :

« Avec Sotheby’s Metaverse, nous allons créer un nouvel écosystème industriel qui servira de destination pour les ventes et enchères d’art numérique les plus sophistiquées, positionnant Sotheby’s au centre de certaines des activités les plus importantes de l’industrie NFT. »

