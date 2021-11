Sotheby’s autorise les enchères en direct dans l’éther

Sotheby’s, la maison de vente aux enchères britannique vieille de 277 ans, autorisera les enchères en direct sur la crypto-monnaie éther lors d’une prochaine exposition virtuelle le 18 novembre qui se tiendra à son «siège» à Decentraland.

Le commissaire-priseur de Sotheby’s, Oliver Barker, présentera des offres en temps réel depuis sa salle de vente de New York pour « Trolley Hunters » et « Love Is In The Air » (2006) de l’artiste de rue Banksy. pendant un certain temps et a vendu une peinture séparée de Banksy offerte en mai. Les fans d’art intéressés par la vente aux enchères peuvent se connecter de n’importe où dans le monde et suivre la diffusion en direct en suivant les chaînes de médias sociaux de Sotheby’s. En avril, Sotheby’s a organisé sa première vente de jetons non fongibles (NFT) de l’artiste pseudonyme Pak. La vente a atteint 16,8 millions de dollars sur une baisse de trois jours. En octobre, Sotheby’s a lancé une nouvelle plate-forme appelée « Sotheby’s Metaverse » qui permet aux visiteurs de voir des œuvres d’art numériques disponibles aux enchères, ainsi que de se renseigner sur les collectionneurs et les artistes derrière les NFT.

