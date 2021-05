Sotheby’s commence à accepter les crypto-monnaies pour l’art physique

La maison de vente aux enchères basée à New York Sotheby’s commencera à accepter les monnaies numériques comme paiement pour les œuvres d’art physiques. Charles F. Stewart, PDG de Sotheby’s, a publié cette nouvelle lors d’une interview le 5 mai, notant que la maison de vente aux enchères accepterait Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour Love is in the Air, la plus récente œuvre d’art célèbre. sur British Street. artiste du nom de Banksy. Sotheby’s se serait associé à Coinbase Exchange pour accomplir cet exploit.

Dans l’interview, Stewart a déclaré que ce serait la première fois que BTC et ETH seraient acceptés comme paiement pour l’art physique et que Sotheby’s était ravi de faciliter la vente aux enchères. Il a ajouté que la maison de vente aux enchères envisageait d’organiser une vente aux enchères crypto depuis un certain temps. Expliquant le changement de sentiment, il a évoqué le succès de la première vente de NFT de Sotheby’s il y a quelques semaines.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Selon lui, la vente aux enchères s’est bien déroulée, attirant plus de 3 000 soumissionnaires. Dans le cadre de la vente réussie de NFT, la maison de ventes a décidé de consolider son entrée dans l’espace naissant en acceptant également la crypto pour l’art physique.

Tirer parti d’un public nouveau et plus large

En réponse à la question de savoir si Sotheby’s conservera l’ETH ou le BTC qu’il reçoit de la vente de la peinture Love is in the Air, Stewart a déclaré que la maison de vente aux enchères avait un accord avec le destinataire de l’œuvre d’art et une décision de conserver la crypto ou de la convertir en décret. les pièces sont en fin de compte à Banksy. Cependant, le partenariat avec Coinbase donne non seulement à la maison de vente aux enchères la possibilité de traiter le paiement, mais également la possibilité de détenir des crypto-monnaies.

Du point de vue de Sotheby’s, un large nouveau public s’intéresse à l’industrie de l’art après l’introduction des NFT. En tant que tel, la maison de vente essaie de voir si la vente d’œuvres d’art physiques pour crypto aura le même accueil. Sotheby’s a l’intention de continuer à prendre en charge les paiements cryptographiques. Cependant, la décision finale de la maison de vente dépendra du déroulement de la prochaine vente Love is in the Air.

Bien que le partenariat avec Coinbase cherche à exposer davantage d’adopteurs de crypto à l’industrie de l’art, Stewart a noté que la crypto n’est pas le seul moyen de paiement. Il a déclaré que les acheteurs pouvaient également payer la peinture en espèces, ajoutant qu’elle valait environ 2,17 à 3,61 millions de livres.