Sotheby’s entre dans le commerce de détail avec l’aide de Gucci Westman – WWD

CE QUI EST EN MAGASIN: L’infiltration du mercantilisme dans l’art prend une autre dimension avec l’ouverture par Sotheby’s de «The Emporium» à New York.

L’avant-poste de vente au détail mêle art, design et articles de luxe et est hébergé dans les galeries Upper East Side de la maison de vente aux enchères. Tous les articles sont disponibles pour un achat immédiat. La configuration est une extension de la place de marché en ligne Buy Now de la maison de vente aux enchères, une opportunité d’achat 24 heures sur 24. Conformément aux protocoles de sécurité COVID-19, les visiteurs doivent faire des réservations auprès de Sotheby’s bien que l’entrée à ses galeries soit, comme toujours, gratuite.

Josh Pullan, responsable de la division mondiale du luxe chez Sotheby’s, a déclaré dans un communiqué: «Au cours de l’année écoulée, nous avons vu une croissance et une transformation énormes dans le paysage du luxe, comme en témoignent le succès des enchères en ligne et la réponse à notre plateforme de commerce électronique Buy Now. “

Tout le temps passé à la maison au cours de la dernière année a contribué à stimuler les ventes d’art et d’objets de collection haut de gamme. L’intérêt pour les NFT, un marché boursier robuste, les collectionneurs du millénaire, les jeunes millionnaires, la tendance à la rénovation domiciliaire et une plus grande appréciation des baskets ont tous contribué à renforcer les affaires. Sotheby’s et Christie’s prévoient de fortes ventes pour leurs prochaines ventes aux enchères du printemps.

Au cours des derniers mois, l’artiste numérique de Christie’s Beeple a récolté 69 millions de dollars pour «Tous les jours: les 5 000 premiers jours»; Le tableau «Warrior» de Jean-Michel Basquiat s’est vendu pour 41,7 millions de dollars, et le «Game Changer» de Banksy s’est vendu pour 23,1 millions de dollars et a profité aux associations caritatives du National Health Services du Royaume-Uni.

La première édition de The Emporium a été organisée par la maquilleuse et entrepreneur Gucci Westman et d’autres influenceurs stylés suivront également ses traces dans les mois à venir en sélectionnant leurs propres assortiments. À ce stade, on s’attend à ce que six créateurs de style par an mettent en évidence leurs articles préférés. Sotheby’s est prêt à introduire le modèle dans d’autres endroits, mais rien n’a encore été finalisé, a déclaré une porte-parole de Sotheby’s.

Les acheteurs peuvent découvrir ce que Westman, un champion de la beauté propre et durable, a organisé pour Sotheby’s dans le New York Emporium ou via le site Acheter maintenant jusqu’au 10 juin. Au fur et à mesure que les articles sont vendus, l’assortiment de The Emporium sera mis à jour. La maison de ventes prévoit de réapprovisionner entièrement l’espace en août, puis de nouveau à temps pour les vacances.

Sotheby’s remercie Westman pour son implication en faisant un don à la Right Livelihood Foundation, une organisation qui a pour objectif humanitaire de mettre fin à la pauvreté matérielle et spirituelle et de contribuer à la justice fondamentale et à la paix dans le monde.

Le fondateur de Westman Atelier a choisi un mini sac Chanel à paillettes noires et argentées avec du matériel argenté à 5 500 $; une paire de 2 400 $ de lampes de bureau à col de cygne Art nouveau; un bol émaillé Signe Persson-Melin de 650 $ de la fin du XXe siècle; un collier David Webb en or, platine et diamant de 95 000 $; un diamant jaune de 50 000 $ et un anneau de cigare en diamant.

L’Emporium sera également utilisé pour abriter des collaborations spéciales, telles que les sept torréfacteurs de châtaignes artisanaux de Loewe Weaves. Fabriqués par le potier Antonio Pereira, ces pots d’argile sont disponibles ce mois-ci en ligne et dans l’Emporium. Les acheteurs numériques de Sotheby’s peuvent trouver plus de 5000 articles de luxe authentifiés, notamment des bijoux raffinés, des œuvres d’art, des baskets de collection, des montres, des sacs à main de créateurs, des meubles et d’autres articles.