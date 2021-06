Sotheby’s fait appel à Anna Dello Russo pour co-organiser la vente aux enchères d’art contemporain – WWD

in

MILAN — “Habituellement, ils m’appellent pour organiser des looks de mode”, a déclaré Anna Dello Russo avec un sourire lors d’un appel Zoom lors de la discussion de son dernier projet.

La rédactrice en chef de Vogue Japan et personnalité pionnière sur la scène du street style de la mode a été sollicitée par Sotheby’s pour co-organiser une vente aux enchères d’art contemporain à Milan.

En particulier, pour la deuxième édition du projet «Contemporary Curated» dans la ville, Dello Russo a édité une sélection de 10 de ses œuvres préférées d’artistes internationaux établis et émergents.

Ouverte aux enchères du 6 au 13 juillet, la vente aux enchères comprendra des pièces de Kaws, Damien Hirst, Invader, Mario Schifano, Arman, Aboudia, Massimo Campigli et Matt Mullican. Les temps forts de cette sélection seront exposés à l’avant-poste de Sotheby’s dans le centre de Milan du 6 au 8 juillet.

La gamme comprend également des couvertures uniques de « Calling All Knitters! initiative lancée par les cofondatrices de la marque Lucinda Chambers et Molly Molloy pour collecter des fonds au profit du CADMI, un refuge pour femmes vulnérables et victimes de violence domestique à Milan.

« Cette collaboration avec Sotheby’s est née de façon surprenante après avoir reçu un appel de Lucinda Chambers… Elle m’a parlé de son projet, de la vente aux enchères et m’a demandé si je voulais être la « marraine » de cette initiative », se souvient Dello Russo.

Avec franchise, elle a dit qu’elle était surprise et honorée par l’offre mais « je ne voulais pas paraître présomptueuse en parlant d’art avec une certaine autorité. L’histoire de Sotheby’s en tapant sur des personnalités liées à la mode avant elle a finalement aidé à la persuader.

Les conservateurs précédents à New York et à Londres – où le projet “Contemporary Curated” a fait ses débuts en 2014 et 2016, respectivement – comprenaient Erdem, Margherita Missoni, Kim Jones, Virgil Abloh, entre autres.

Le format a été lancé à Milan l’année dernière, lorsque Sotheby’s a demandé à la créatrice de bijoux et membre de la famille Fendi Delfina Delettrez d’organiser la vente inaugurale, et fera ses débuts en Asie ce mois-ci sous les rênes de la star de Mandopop et collectionneur d’art Jay Chou.

Un autre aspect qui a convaincu Dello Russo d’accepter l’offre était “que ce genre de sélections est fait pour attirer des gens qui ne sont pas de grands collectionneurs d’art et qui ont des budgets normaux dans ce monde”.

“Habituellement, les gens pensent que pour aborder une vente aux enchères d’art, ils doivent être soit hyper compétents, soit hyper riches”, a déclaré Dello Russo. « Alors au début j’étais un peu hésitant, puis j’ai [thought] il est juste que nous abordions et consommons l’art de manière plus rationalisée et instinctive », a-t-elle ajouté.

Les estimations des œuvres vont de 2 000 euros à 60 000 euros. L’estimation des couvertures Colville se situe entre 2 000 et 3 000 euros tandis que celle du tableau « Futurismo Rivisitato » de Mario Schifano se situe entre 40 000 et 60 000 euros.

En sélectionnant les artistes, Dello Russo a déclaré qu’elle souhaitait combiner des noms établis avec de nouveaux qui se concentrent sur des thèmes qui résonnent aujourd’hui. Par exemple, a-t-elle pointé du doigt Aboudia, originaire de Côte d’Ivoire : « Sa langue, qui est si brutale et énergique, représente vraiment la contradiction que nous vivons actuellement dans la société en termes de problèmes raciaux et de leurs conséquences.

Elle a également évoqué le sens de l’accumulation d’Arman, faisant un clin d’œil à l’obsession de la société pour la consommation, ainsi que le travail d’Invader, rappelant le langage numérique pixelisé. “Mais la sélection n’était pas seulement basée sur des critères rationnels, il y a aussi une approche emphatique”, a-t-elle ajouté.

Bien que tout au long de la conversation, Dello Russo ait toujours été prompt à fermer modestement toute suggestion d’elle-même en tant qu’experte en art, la collaboration avec Sotheby’s permettra au public de découvrir une autre facette d’elle. Au-delà de son expertise établie dans la mode et les looks excentriques, Dello Russo a en effet une solide formation en littérature italienne et en histoire de l’art. “Je ne veux pas dire ça parce qu’on dirait que je joue un joyeux ici, mais c’est vrai”, a-t-elle déclaré en riant.

« J’étais un vrai nerd et mon destin aurait été de devenir enseignant, car des études de lettres m’y auraient conduit. Cela a été une si belle période académique », a-t-elle rappelé, ajoutant que l’art a toujours été l’une de ses grandes passions. “Je pense que tout ce que j’ai étudié dans les livres est resté avec moi.”

Elle a spécifiquement fait référence au sens de la couleur des artistes des XVIe et XVIIe siècles, aux draperies des tissus représentés dans les œuvres des peintres vénitiens de la Renaissance — dont Tiziano — et au sens de la perspective de l’œuvre de Filippo Brunelleschi, parmi les éléments encore retraçables dans son approche de la mode.

“Tous ces éléments ont créé un sens esthétique que je traduis dans mon travail, quant à comment et où un modèle doit rester dans une image ou comment vous devez draper une robe couture”, a-t-elle déclaré.

Pourtant, son artiste préféré de tous les temps reste Giotto, qui, selon elle, a marqué le début de l’ère moderne. « J’étais tellement fasciné par lui parce qu’il a commencé à introduire dans l’art le sens de la perspective et des proportions, cette approche rationnelle d’une sensibilité artistique qui est aussi à la base de notre travail. Nous sommes des créatifs, mais dans la mode, il y a tellement d’organisation, de rationalité… qui sont celles qui créent une marque ou un magazine », note Dello Russo.

Lorsqu’on lui a demandé si elle s’était déjà aventurée dans la création d’œuvres d’art elle-même, elle a immédiatement secoué la tête en ajoutant: “Non non non, j’ai trop de respect pour les artistes pour faire ça.”

Au lieu de cela, elle a le don de soutenir les talents, en particulier les locaux. Plus tôt cette semaine, elle a inauguré son magasin FrisellAnna à Cisternino, une ville de la région des Pouilles en Italie, d’où est originaire Dello Russo.

Développé en collaboration avec la trattoria historique de la ville Osteria Bell’Italia et avec Manuel Bogliolo — fondateur de l’agence de communication numérique MB Projects — le format polyvalent combine la nourriture avec un coin visant à mettre en lumière les productions artisanales locales à travers différentes catégories de produits.

« Il veut être une plaque tournante pour les excellences locales. J’ai été très surpris de constater que les productions artisanales sont désormais réalisées par de nouvelles générations », a déclaré Dello Russo, soulignant que les noms présentés dans le lieu incluent des jeunes filles qui ont commencé à produire des artefacts pendant le verrouillage et ont personnalisé leurs produits spécifiquement pour la FrisellAnna. coin.

Ensuite, Dello Russo a déclaré qu’elle avait hâte de reprendre les voyages internationaux car elle devrait organiser une masterclass à Abu Dhabi la semaine prochaine.