Sotheby’s lance NFT pour honorer 25 ans de “doute raisonnable” de JAY-Z

Le marché de l’art de luxe Sotheby’s a annoncé le lancement d’une vente aux enchères pour Heir to the Throne, une NFT unique en son genre qui réinvente la pochette de JAY ZLe premier album de Reasonable Doubt en l’honneur du 25e anniversaire du projet.

L’artiste Derrick Adams a été chargé par le rappeur lauréat d’un Grammy Award lui-même de créer l’œuvre numérique en tant que seul événement anniversaire de Reasonable Doubt officiellement autorisé. Nommé d’après le titre original de l’album, Heir to the Throne adopte une approche géométrique de l’œuvre originale avec des couleurs vives et des textures et surfaces multidimensionnelles, éléments caractéristiques du travail d’Adams.

“Au fil des ans, JAY a collecté et soutenu mon travail, et cette collaboration est donc particulièrement enrichissante”, a déclaré Adams dans un communiqué. “Avec ce projet NFT, nous saisissons conjointement l’opportunité de faire avancer la conversation sur la façon dont les artistes de différents médiums contribuent à une société plus inclusive.” Les enchères pour l’héritier du trône commenceront à 1 000 $ lors d’une vente aux enchères ouverte en ligne jusqu’au 2 juillet.

L’œuvre est également exposée dans les galeries Sotheby’s York Avenue à New York jusqu’au 1er juillet et virtuellement via la galerie Sotheby’s dans le Voltaire Art District à Decentraland.

« L’album Reasonable Doubt de JAY a changé la donne il y a 25 ans et continue d’influencer tant d’entre nous. Il raconte l’histoire d’un habitant de Brooklyn qui occupe l’espace urbain – un lieu aussi central pour mon propre travail que pour le sien », a poursuivi Adams. “Mes portraits visent à capturer la sensibilité, l’optimisme et la beauté de la vie urbaine, et dans le travail de JAY, j’ai trouvé une formidable parenté.”

« C’est un honneur extraordinaire pour Sotheby’s de présenter Heir to the Throne à l’occasion du 25e anniversaire du premier chef-d’œuvre de JAY-Z, Reasonable Doubt », a déclaré Cassandra Hatton, responsable mondiale des sciences et de la culture populaire de Sotheby’s.

« Il est normal que l’éclat lyrique pionnier de JAY-Z soit commémoré à travers la vision emblématique de l’artiste acclamé Derrick Adams dans un nouveau médium audacieux. La sortie de Heir to the Throne marque l’influence continue de Reasonable Doubt et son profond héritage d’importance culturelle. »

Apprenez-en plus sur Heir to the Throne: An NFT in Celebration of JAY-Z’s Reasonable Doubt 25th Anniversary par Derrick Adams sur le site officiel de Sotheby’s.