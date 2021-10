Sotheby’s plonge plus profondément dans la crypto en investissant 20 millions de dollars dans le studio NFT Mojito

La principale place de marché de l’art et du luxe – Sotheby’s – a rejoint un investissement de démarrage de 20 millions de dollars destiné à la société de technologie NFT Mojito. Future Perfect Ventures, basé à New York, qui a mené le tour de table, était un autre investisseur dans l’initiative.

Ouvrir de nouvelles portes

Selon le communiqué de Forbes, l’investissement évaluait Mojito à 100 millions de dollars. Outre Sotheby’s et Future Perfect Ventures, il comprenait d’autres participants tels que Creative Artists Agency et Connect Ventures de NEA. Pourtant, en tant que leader du financement, Future Perfect Ventures placera Jalak Jobanputra au conseil d’administration de Mojito.

Le studio NFT prévoit d’utiliser les fonds pour développer ses équipes d’ingénierie et créer une meilleure version de sa plate-forme. Il vise également à nouer davantage de partenariats pour lancer des marchés de jetons non fongibles spécifiques à une marque différents des marchés traditionnels.

Il convient de noter qu’il s’agit du premier investissement de Sotheby’s dans une société liée à la cryptographie. Charles F. Stewart – chef de la direction de la société – a souligné les raisons de l’implication :

«Nous croyons en l’avenir de l’utilisation de la blockchain pour étendre la propriété des actifs numériques. Les NFT suscitent une attention et un intérêt considérables… La mission de Sotheby’s est de promouvoir l’accès et la propriété d’objets d’art et de luxe exceptionnels, il est donc logique de se concentrer et de développer ce domaine. Charles Stewart, Source : sothebys.com

Cet été, l’engouement pour le NFT était en plein essor et a enregistré des volumes de transactions massifs. Cela n’est pas passé inaperçu chez Sotheby’s, et la société a organisé une vente en ligne dédiée de NFT de Bored Ape Yacht Club (BAYC). Peu de temps après, la collection numérique a été vendue pour 24,4 millions de dollars.

Diamant pour Crypto

La célèbre maison d’enchères a gagné en popularité parmi la communauté crypto avec un autre effort récemment. En juillet, elle a annoncé la vente du deuxième plus gros diamant en forme de poire jamais offert au public au prix de 12 millions de dollars.

Sotheby’s a révélé que le morceau de la « Key 101.38 » a subi une analyse chimique et a été classé comme un diamant de type IIa, ou en termes plus simples : « le type de diamant le plus chimiquement pur qui a une transparence optique exceptionnelle. » L’entreprise a fourni un certificat d’authenticité pour celui-ci.

Fait intéressant, l’enchérisseur anonyme a payé les bijoux en utilisant la crypto-monnaie. Sotheby’s n’a pas divulgué les informations du gagnant, ni l’actif numérique qu’il a utilisé pour la transaction.

Les choix, cependant, n’étaient pas infinis puisque la société n’a activé que les deux plus grandes crypto-monnaies dans l’offre – bitcoin et éther.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de Sotheby’s

La source