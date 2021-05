Sotheby’s s’associe à Coinbase pour accepter le BTC et l’éther pour la peinture emblématique de Banksy: “ L’amour est dans l’air ”

La maison de vente aux enchères Sotheby’s a collaboré avec Coinbase Commerce pour accepter les crypto-monnaies pour la peinture emblématique de protestation «L’amour est dans l’air» du célèbre artiste Banksy. La note de catalogue de «Wall and Piece» de Banksy se lit comme suit:

«J’aime penser que j’ai le courage de me lever de manière anonyme dans une démocratie occidentale et d’appeler pour des choses en lesquelles personne d’autre ne croit – comme la paix, la justice et la liberté.»

C’est encore une autre étape dans «l’intégration de l’utilité de la crypto-monnaie», a déclaré Coinbase mardi.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) seront acceptés pour l’œuvre d’art qui sera mise aux enchères le 12 mai à New York, dont le prix d’enchère est actuellement estimé entre 3 et 5 millions de dollars, comme indiqué sur le site Web.

L’enchère se déroulera en USD, mais l’acheteur et l’artiste auront la possibilité d’effectuer des transactions en crypto ou en monnaie fiduciaire. Coinbase prendra en charge le paiement et aidera à gérer les fluctuations de prix.

«C’est quelque chose auquel nous réfléchissons depuis un certain temps», a déclaré le PDG Charles Stewart dans une interview accordée à CNBC. «Quelle meilleure combinaison pour introduire la crypto qu’une peinture emblématique de Banksy.»

Le mois dernier, Sotheby’s a accepté Ether pour une autre œuvre d’art, mais c’était pour un NFT créé par l’artiste numérique anonyme Pak. Christie’s, une autre ancienne maison de vente aux enchères, a été impliquée dans la cryptographie via Beeple «Everydays: The First 5000 Days», puis CryptoPunks.

Cette dernière prise en charge de la cryptographie, selon Stefan Pepe, directeur de la technologie de Sotheby’s, “améliorera l’expérience d’achat de nos clients et développera de nouvelles façons d’élargir notre clientèle en les rencontrant là où elles se trouvent”, tandis que, selon Coinbase, elle “ouvrira la voie pour une adoption plus poussée de la crypto-monnaie dans les enchères de Sotheby’s. »

Le post Sotheby's s'associe à Coinbase pour accepter BTC & Ether pour la peinture emblématique de Banksy: " Love Is In The Air " est apparu pour la première fois sur BitcoinExchangeGuide.